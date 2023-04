Sephora inaugura sua primeira loja em Fortaleza e amplia presença no nordeste

Rede francesa expande no Nordeste com o melhor da experiência de consumo para os beauty lovers da região do Ceará

A maior rede de produtos de beleza do mundo, a Sephora, está expandindo sua presença no Brasil com a abertura de sua primeira loja na capital cearense, Fortaleza. O espaço será inaugurado no próximo dia 20 de abril, no Shopping RioMar Fortaleza, representando um marco importante para a marca no país neste primeiro semestre de 2023.

Andrea Orcioli, CEO da marca

Essa será a terceira loja da Sephora na região nordeste, juntando-se às unidades já presentes em Salvador e Recife, inauguradas em 2017. A CEO da marca, Andrea Orcioli, destacou a importância do estado do Ceará para a Sephora, que já representa uma boa parte de suas vendas online.

“Levar para Fortaleza a nossa primeira loja no estado, com toda experiência exclusiva de compra física que a Sephora oferece, reforça a capilaridade e a força que a nossa marca tem no Brasil”, disse Orcioli. “Estamos muito felizes por abrir o nosso primeiro ponto de venda na região”, celebrou.

Localizada no Shopping RioMar Fortaleza, o espaço abre suas portas no próximo dia 20 de abril

A nova loja será localizada no piso L2 do Shopping RioMar e terá um layout sem forro, com o teto 100% aberto, criando um ambiente mais amplo e com design mais industrial, um projeto inédito no Brasil. A operação foi pensada para garantir a melhor experiência de consumo e comodidade para os clientes, que poderão encontrar marcas exclusivas como Norvina, linha de Anastasia Beverly Hills, Briogeo, Rare Beauty e Rose Inc, além de Nars, Sephora Collection, Fenty Beauty, Anastasia Beverly Hills, Sol de Janeiro, Drunk Elephant, Kylie Cosmetics e Kylie Skin.

“O Ceará é uma região importante para Sephora”, afirma Andrea

Além disso, as lojas físicas oferecem serviços personalizados de maquiagem, como Full Makeup, Full Makeup Premium e Menu de Looks sazonais, como no período do Carnaval, por meio de agendamento pelo site oficial da rede.

“Com esse portfólio recheado de marcas e serviços exclusivos em loja, a Sephora visa oferecer liberdade às pessoas de explorar sua beleza e encontrar a melhor versão de si mesmas. Acreditamos em um mundo em que cada um se sente celebrado por quem é, não pelo que os outros gostariam que fôssemos”, concluiu Andrea Orcioli.

Com a abertura dessa nova loja, a Sephora reforça seu compromisso em oferecer o melhor da beleza para os brasileiros, ampliando sua capilaridade e presença no nordeste do país.