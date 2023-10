Sephora anuncia Pedro Sampaio como estrela do Baile de Halloween em São Paulo

Evento contará ainda com as presenças de Ivete Sangalo, Xuxa e Preta Gil

A Sephora, a maior e mais visionária rede de beleza do mercado mundial, surpreendeu o público ao anunciar Pedro Sampaio como a atração surpresa do tão aguardado Baile de Halloween da Sephora. Com patrocínio de 23 grandes marcas nacionais e internacionais, o evento promete ser uma noite repleta de música, maquiagem temática e diversão.

Pedro Sampaio prometenoite inesquecível

O Baile de Halloween da Sephora é conhecido por ser um dos eventos mais esperados do calendário de festas de São Paulo. Neste ano, ele acontecerá no dia 11 de outubro no luxuoso Grand Hyatt São Paulo. Além de Pedro Sampaio, o DJ, produtor e cantor de grande sucesso, a festa contará com a presença da icônica Ivete Sangalo, que promete animar os convidados com seu carisma e talento.

Ivete Sangalo, a eterna rainha dos baixinhos Xuxa, e a talentosa Preta Gil, que foi a atração do primeiro baile e agora retorna como convidada especial

O evento também terá a honra de receber as novas madrinhas da edição de 2023: a própria cantora baiana Ivete Sangalo, a eterna rainha dos baixinhos Xuxa, e a talentosa Preta Gil, que foi a atração do primeiro baile e agora retorna como convidada especial.

O destaque deste ano vai para o patrocínio de 23 marcas parceiras que promoverão ativações na festa. Entre elas estão Givenchy, Jean Paul Gaultier, MAC, Anastasia, Norvina, Bruna Tavares, Yves Saint Laurent, Niina Secrets, Oui, Braé, Tom Ford, Fanta, Bulova, Freixenet, Stella Artois, Nescafé, Chandelle, Tik Tok, LATAM, Colgate, Fruittella, Disney e Hyatt. A produção e execução do evento ficam por conta da Samba_ e da Lab, esta última responsável pela cobertura no Tiktok, ambas da Holding Clube.

Além das atrações musicais e da presença de grandes marcas, a Sephora promete surpresas para os convidados, incluindo estações de maquiagem temáticas de Halloween, incentivando a expressão criativa por meio da maquiagem.

Cataldo Domenicis, diretor de marketing da Sephora Brasil, destaca a importância do evento: “O Halloween ganha força a cada ano no Brasil e já movimenta a nossa economia. A Sephora vem investindo nessa frente desde 2019, e nosso baile já é reconhecido por outras marcas como uma oportunidade de atingir o consumidor na temporada de Halloween. Este ano, tivemos um número recorde de patrocinadores, o que mostra que nosso baile vem ganhando força a cada edição.”

Os amantes da música e da maquiagem podem esperar uma noite repleta de surpresas incríveis, maquiagens criativas e muita diversão. Pedro Sampaio, com seus sucessos contagiantes, promete fazer o público dançar sem parar. “Fiquei muito feliz com o convite para participar do Baile de Halloween da Sephora. Essa é uma das épocas do ano que eu mais curto porque tem muito a ver comigo. As pessoas exploram a criatividade para fazer as fantasias, brincam com o lúdico, e é uma das maneiras que eu enxergo a minha arte. Vou chegar no Baile cheio de energia para colocar todo mundo para curtir e dançar muito!”, conta Pedro Sampaio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Baile de Halloween da Sephora promete ser uma celebração memorável, unindo música, maquiagem e diversão em uma única noite. A expectativa é que o evento atraia um público diversificado em busca de uma experiência única neste Dia das Bruxas.