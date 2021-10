“Senti medo depois que mataram Patrícia Acioli e Marielle”, afirma Marcelo Freixo

O deputado que presidiu diversas CPIs fala sobre a segurança que precisa ter

Em entrevista ao programa ‘Mais que 8 Minutos’, de Rafinha Bastos, Marcelo Freixou falou um pouco sobre a vida e as ameaças que recebe diariamente. O deputado federal revelou que tem escolta e que em alguns momentos sente medo, mas nunca se intimida ou recua do trabalho de acabar com o crime organizado.

Marcelo era muito amigo de Marielle e é uma das pessoas que pressiona a polícia constantemente para descobrir quem mandou matá-la



Em 2008, Marcelo era deputado estadual do Rio de Janeiro e presidiu a CPI das milícias, momento em que começou a receber ameaças. “Essa CPI levou a prisão 240 milicianos, não terminou em pizza, mudou a opinião pública sobre milícias. Fui muito ameaçado e não estou reclamando, eu sabia que isso ia acontecer”, disse Marcelo.



Depois, o deputado ainda participou de várias outras CPIs envolvendo segurança pública, que o tema do mandato do político. Por isso, Freixo precisou começar a andar com escolta e carro blindado.



A morte da juíza foi listada como um dos “22 crimes que chocaram o Brasil”



O deputado afirma que os momentos em que mais sentiu medo foi quando mataram duas amigas próximas a ele, a juíza Patrícia Acioli e a vereadora Marielle Franco. “Patrícia tinha enfrentado as milícias. Ela estava sem escolta e foi executada na porta de casa. Ali o medo se materializou. Também quando mataram Marielle, que trabalhou comigo durante 10 anos. Marielle não tinha segurança porque não tinha nenhuma ameaça. Não tinha razão, ela não investigou milícia, era uma vereadora muito querida e foi executada brutalmente, aliás há mais de três anos e até hoje não sabemos quem mandou matá-la, o que é muito grave”.

Marcelo Ribeiro Freixo é professor e político



Apesar do medo, o deputado afirma que nada disso fará ele parar ou se arrepender do trabalho que já fez contra as milícias. “Eu convivo com esse medo e esse medo me gera cuidado e a coragem de não me paralisar”, conclui Freixo.