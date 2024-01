Senninha Racing Day: Aventura infantojuvenil agita interlagos nos 30 anos do legado de Ayrton Senna

Prova interativa inspirada na série Gameventura promete diversão e desafios para crianças de 3 a 12 anos

No ano em que o legado de Ayrton Senna completa 30 anos, a Senna Brands anuncia uma novidade emocionante para os fãs do tricampeão mundial: a 5ª edição da Senninha Racing Day. O evento, parte integrante da programação oficial de celebração, acontecerá no icônico autódromo de Interlagos, palco de tantas vitórias históricas do ídolo brasileiro, no dia 1º de maio de 2024.

A Senninha Racing Day se une ao circuito consagrado da 19ª edição da Ayrton Senna Racing Day, que já conta com mais de 5 mil inscritos. Em uma iniciativa que promete cativar o público mirim, a versão infantil da corrida terá obstáculos e desafios inspirados na série Gameventura, protagonizada pelo carismático personagem Senninha.

Lançado há 30 anos pelo próprio Ayrton Senna, Senninha é um personagem infantil que tem como objetivo transmitir valores para as novas gerações de forma lúdica e divertida. As primeiras aventuras do personagem chegaram às bancas e logo ganharam versões animadas, como a série “Senninha na Pista Maluca”, disponível nas plataformas de streaming Globoplay e Netflix.

Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do saudoso piloto, compartilha a novidade: “Preparamos essa surpresa inovando no formato da corrida, para incentivar ainda mais a criançada a se movimentar e praticar esportes. Senninha faz parte do legado construído pelo Ayrton e está na memória afetiva de muitos pais que vão levar seus filhos para este dia inesquecível de celebração.”

As provas infantis estão programadas para acontecer no autódromo de Interlagos, em horário separado da corrida principal, proporcionando uma experiência única para as crianças participantes. As inscrições para a Senninha Racing Day e para a Ayrton Senna Racing Day estão abertas e podem ser feitas no site oficial do evento. Acompanhe todas as novidades pelas redes sociais oficiais do evento e faça parte dessa celebração que une velocidade, emoção e os valores eternizados por Ayrton Senna.

Serviço

Senninha Racing Day e Ayrton Senna Racing Day – Dia 1 de maio de 2024

Autódromo de Interlagos – Av. Sen. Teotônio Vilela, 261