Senador Randolfe Rodrigues revela festas na casa do Romário e bacalhau na casa de Omar para definir CPI

O Senador Federal da República Randolfe Rodrigues foi o convidado do quadro Achisimos

O Senador Federal da República Randolfe Rodrigues foi o convidado do quadro Achisimos do canal de youtube de Maurício Meirelles e contou detalhes de como é o dia a dia dos senadores. O político revelou também que acontecem festas na casa do senador Romário:

“Romário é muito bacana, faz festas na casa dele, mas ainda não fui”



“Romário é muito bacana, faz festas na casa dele, mas ainda não fui”. Randolfe também contou curiosidades da CPI e disse que se reunia semanalmente na casa do senador Omar Aziz com muito bacalhau para traçar estratégias da CPI:



“Chegávamos em Brasília na segunda-feira e tinha o que a gente chamava de bacalhau do Omar. A gente ia para casa do Omar definir a estratégia da semana da CPI. A primeira segunda-feira foi bacana. Na segunda segunda-feira, bacana. Na terceira, na quarta… foram três meses de bacalhau do Omar. Aí a gente prorrogou a CPI e foram três meses da CPI do Omar. Ele vai assistir isso e vai me proibir de ir a casa dele”.

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)…Foto: Rodrigo Viana/Senado Federal O senador também contou quais os grupos de whatsapp e o nome dos grupos que os senadores possuem, além de dizer qual que tem briga e que figurinhas eles trocam.



O senador também contou quais os grupos de whatsapp e o nome dos grupos que os senadores possuem, além de dizer qual que tem briga e que figurinhas eles trocam.