Semana Design Campinas: tendências e inovações resgatam a conexão emocional nos espaços residenciais

Profissionais da Arquitetura e Design Exploram a Conexão Entre Emoções e Projetos Inovadores

Na última semana, a cidade de Campinas se tornou palco para um encontro de mentes brilhantes no campo da arquitetura e design de interiores. A Semana Design Campinas, que ocorreu de 6 a 14 de novembro, reuniu mais de 1000 profissionais do setor, proporcionando um ambiente propício para a discussão das mais recentes tendências e tecnologias que moldarão o futuro do morar.

O evento abordou temas de vanguarda, destacando a crescente busca por uma conexão emocional entre as pessoas e os espaços que habitam, trabalham e convivem. Profissionais do design exploraram novas formas de integrar elementos emocionais e sensoriais em cada aspecto do ambiente construído, criando espaços que não apenas acomodam, mas também nutrem e inspiram.

A inteligência artificial e a neurociência foram destaques, demonstrando como essas ferramentas inovadoras estão sendo aplicadas à arquitetura para promover uma conexão mais profunda entre projetos e pessoas. O Design Open Day apresentou o manifesto “Sonhar Design”, que abordou desde a inteligência ancestral até a inteligência artificial.

A Semana também trouxe reflexões sobre a sustentabilidade no design, com profissionais discutindo formas de reduzir o impacto ambiental e explorando diferentes perspectivas, como afetividade e ética empresarial.

Além disso, a história do mobiliário e da arquitetura brasileiras foram temas enriquecedores, apresentando raízes culturais, influências regionais e mudanças ao longo das décadas. Palestras como “Sergio Rodrigues em Brasília” e “Olhar o design moderno brasileiro como arte” relembraram momentos importantes e valorizaram a produção nacional.

A Semana não se limitou apenas a palestras oficiais, mas também promoveu conteúdos independentes de alto nível, explorando o que constitui um bom design atualmente e sua evolução futura, temas envolvendo cor, luz e sustentabilidade, e exposições de arte de renomados artistas.

Para Lenine Faria, organizador do evento, a Semana Design Campinas foi um sucesso, fortalecendo ainda mais o mercado regional de arquitetura e design. “Passado, presente e futuro se encontraram nesta edição, fortalecendo ainda mais o mercado regional de arquitetura e design”, conclui Lenine.