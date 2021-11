Semana Design Campinas faz retorno em grande estilo

Mais de 1000 profissionais de arquitetura, design de interiores, design de produtos e decoração, participaram presencialmente ou digitalmente da edição 2021, que marca o retorno do festival urbano

O balanço foi muito além do esperado! Mais de 1000 profissionais de arquitetura, design de interiores, design de produtos e decoração, participaram presencialmente ou digitalmente da edição 2021, que marca o retorno do festival urbano. O evento teve parceria de 23 marcas fortes do segmento e contou com 18 ações presenciais, além das diversas ações digitais durante seus 10 dias de duração.

Seguindo todos os protocolos, os encontros presenciais foram bastante disputados e, por isso, o evento investiu fortemente nas ações online, com o intuito de atingir o máximo de profissionais nas discussões sobre as novas formas de morar, o design autoral brasileiro e outras tendências do segmento.

Lenine Faria

“A interação foi incrível, reunindo importantes marcas e profissionais. Acredito que todos estavam ansiosos por esse retorno”, comemora o organizador e curador do evento, Lenine Faria.



Personalidades do setor

Entre os principais nomes que passaram pela Semana Design Campinas de 2021, estão o designer gaúcho mundialmente premiado Guilherme Wentz; a empresária Esther Schattan; o arquiteto e escritor Rica Lima, com o lançamento do seu livro “Attilio e Gregório”; Murilo Toporcov, diretor da IT’S Informov, um dos maiores escritórios de arquitetura corporativa do país, conversando sobre design biofílico.



Também participaram a jornalista e head de conteúdo do arquiteto Maurício Arruda, Amanda Sequin, abordando o “novo minimalismo” e o historiador Jayme Vargas falando sobre as “Trajetórias do modernismo, de Gregori Warchavchik a Percival Lafer”.

Ainda estiveram presentes, o Projeto Raiz, com a participação da coordenadora Ana Cristina Schneider, juntamente com a designer Alessandra Delgado, falando sobre o design autoral brasileiro que inspira o mundo. E, pra fechar o evento, a galerista Graça Bueno e o editor da Olhares, Otávio Nazareth, lançaram o livro de Jean Gillon e conversaram sobre o móvel moderno brasileiro.

Guilherme Wentz

Esther Schattan

Tiveram ainda outros talks, exposições e eventos que discutiram temas importantes para o setor e, dessa vez, com um sabor ainda mais especial. Pela repercussão desse retorno, a edição 2022 promete!