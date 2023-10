Semana Acadêmica de Farmácia: Conferências Gratuitas em Brasília Fortalecem o Futuro dos Farmacêuticos

Faculdade Anhanguera oferece oportunidade única de aprendizado e interação na área farmacêutica

Nos dias 23, 24 e 25 de outubro, a capital brasileira, Brasília, será o cenário de um evento de destaque na área farmacêutica. A Faculdade Anhanguera – Taguatinga Shopping organiza a “Semana Acadêmica de Farmácia”, um encontro que promete impulsionar a formação e a interação dos futuros farmacêuticos.

A iniciativa tem como objetivo central reforçar a importância do curso de Farmácia e promover debates essenciais para o desenvolvimento de competências vitais para os profissionais da área. O evento é marcado por uma série de palestras gratuitas ministradas por profissionais de destaque, que abordarão tópicos diversos e relevantes para a Farmácia.

A formação de profissionais qualificados na área farmacêutica é de extrema importância para atender às crescentes demandas do setor de saúde. Os farmacêuticos desempenham papéis cruciais em áreas como orientação ao paciente, pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e administração de medicamentos, farmacovigilância, controle de qualidade e gestão farmacêutica, além de contribuírem para a saúde pública.

Melissa Deuner, coordenadora da Faculdade Anhanguera, destaca o valor das palestras como uma oportunidade única para os participantes interagirem com profissionais renomados e compreenderem, de forma prática, a profissão farmacêutica em suas diversas vertentes. O evento busca não apenas enriquecer o conhecimento dos futuros farmacêuticos, mas também orientá-los na tomada de decisões relacionadas à sua futura carreira e atuação no mercado de trabalho.

Uma característica notável desta Semana Acadêmica é que as apresentações estão abertas ao público em geral, dispensando a necessidade de inscrições prévias. Além disso, todos os participantes que comparecerem ao evento receberão certificados de participação, tornando-o acessível a todos que desejam aprender e se envolver no campo farmacêutico.

A “Semana Acadêmica de Farmácia” em Brasília é uma oportunidade ímpar para aqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos na área farmacêutica, interagir com profissionais experientes e conhecer as diversas possibilidades de atuação no campo da Farmácia. O evento promete contribuir significativamente para a formação de futuros farmacêuticos, fortalecendo assim o setor de saúde no Brasil.

Serviço

Data: 23 de outubro

Horário: 8h45

Palestra: Fármacos Biológicos: Novos Rumos para Tratamentos de Doenças

Palestrante: Prof. Wendell de Oliveira

Local: Faculdade Anhanguera de Brasília

Endereço: QS 01, Lote 40, Taguatinga Shopping – Taguatinga, Brasília – DF, 71950-904

Data: 23 de outubro

Horário: 19h

Palestra: Mitos x Verdades: Reposição Hormonal e Qualidade de Vida

Palestrante: Dr. Rafael Marques

Local: Faculdade Anhanguera de Brasília

Endereço: QS 01, Lote 40, Taguatinga Shopping – Taguatinga, Brasília – DF, 71950-904



Data: 24 de outubro

Horário: 8h45

Palestra: Procedimentos Estéticos x Bem-Estar

Palestrante: Prof. Jaime Victor

Local: Faculdade Anhanguera de Brasília

Endereço: QS 01, Lote 40, Taguatinga Shopping – Taguatinga, Brasília – DF, 71950-904

Data: 24 de outubro

Horário: 19h

Palestra: Manipulação de Formulações PET

Palestrante: Dra. Nathalia Siqueira

Local: Faculdade Anhanguera de Brasília

Endereço: QS 01, Lote 40, Taguatinga Shopping – Taguatinga, Brasília – DF, 71950-904

Data: 25 de outubro

Horário: 8h10

Palestra: Interpretação de Exames Clínicos Direcionados para a Área da Estética

Palestrante: Joaquim Xavier

Local: Faculdade Anhanguera de Brasília

Endereço: QS 01, Lote 40, Taguatinga Shopping – Taguatinga, Brasília – DF, 71950-904

Data: 25 de outubro

Horário: 19h

Palestra: Cadeias Produtivas de Plantas Medicinais e Fitoterápicos

Palestrante: Ms. Daniel Cardoso

Local: Faculdade Anhanguera de Brasília

Endereço: QS 01, Lote 40, Taguatinga Shopping – Taguatinga, Brasília – DF, 71950-904