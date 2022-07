Selvagem comemora 10 anos com uma grande festa

Serão 3 palcos, 18 artistas, com 12 horas de música eletrônica, música latina e muito funk

MC Carol é a principal headliner da festa da Selvagem, que comemora 10 anos com um grande evento. Antal, Chancha Via Circuito, Dam Funk, Egyptian Lover também confirmaram presença, além de Alejandro Paz, Carlos do Complexo, Ceyza, Dago, Deekapz, Due, Eli Iwasa, Gop Tun Djs, Optimo (Espacio), Paula Tape, Th4ys, Trepanado e Trujillo, que comporão o line up do evento.

A 1º edição do Festival Selvagem será realizada dia 15 de outubro, no Complexo do Canindé, em São Paulo. O evento também marca a evolução do selo Selvagem, que se torna uma plataforma cultural, além de anunciar dois showcases na França, um em Paris, e outro em Lyon, em agosto.

A Selvagem é conhecida como a marca apoiadora da cena noturna paulistana, tem uma abordagem livre e muita disco music, house, funk e brasilidades. A Festa Selvagem foi eleita pelo júri especializado do jornal da Folha de S. Paulo por dois anos consecutivos, 2014 e 2015, como a melhor festa paulistana.

Trepanado estará presente no festival (Foto: Eduardo Magalhães)

“Fazer festa é resistência. Na Selvagem, utilizamos a música para materializar as ideias fervilhantes que não param de fluir e colocá-las na pista. O formato de música é o meio de compartilhar esse sentimento com o público que se identifica com os nossos ideais”, explica Trepanado.

O festival acontece das 18h às 6h, no Complexo do Canindé, localizado na Rua Comendador Nestor Pereira, nº 33. Para mais informações e compra de ingressos, clique aqui.