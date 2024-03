Selton Mello revela tudo: de Chicó a diretor premiado!

Entre o retorno triunfal a “O Auto da Compadecida” e a direção acertada, Selton Mello compartilha sua jornada multifacetada na Revista 29HORAS

Neste mês de março, a edição da Revista 29HORAS do Aeroporto de Congonhas traz um destaque especial que promete emocionar e inspirar: Selton Mello. Com uma entrevista exclusiva, o renomado ator e diretor brasileiro abre seu coração e compartilha insights preciosos de sua trajetória repleta de sucessos, desafios e muita arte.

Selton, aos 51 anos, ostenta uma carreira invejável com quatro décadas dedicadas à arte de atuar e dirigir. Conhecido por escolher a dedo seus projetos, ele nos presenteia este ano com sua atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, sob a direção do aclamado Walter Salles, e na aguardada sequência de “O Auto da Compadecida”, marcando dez anos da morte de Ariano Suassuna. “Mexemos em um clássico com propriedade e maturidade”, afirma Selton, evidenciando o crescimento pessoal e profissional tanto seu quanto de Matheus Nachtergaele desde a estreia do filme original.

A sequência de “O Auto da Compadecida” não é apenas um projeto, mas um reencontro com a essência da cultura brasileira e com o querido personagem Chicó. Selton relembra a experiência com um brilho no olhar: “Virei o Chicó de novo e, ao olhar para o Matheus, vi o João Grilo novamente”. Este retorno simboliza não apenas a celebração de um legado, mas a evolução dos artistas envolvidos.

Além do cinema, Selton se aventura pelo mundo literário com seu livro “Eu Me Lembro”, uma obra que narra sua vida e carreira através de perguntas feitas por amigos e colegas de profissão. Este projeto pessoal revela o lado humano de Selton, especialmente ao tratar da doença de sua mãe: “Escrever sobre memória se tornou essencial”, confessa.

A entrevista completa, disponível gratuitamente nas salas de embarque e desembarque do aeroporto de Congonhas, é um convite para mergulhar no universo de Selton Mello. Através de suas palavras, percebemos que, mais do que um artista, ele é um contador de histórias, um observador da vida e um eterno aprendiz. Com “garrafas jogadas ao mar”, Selton espera que suas mensagens alcancem corações dispostos a navegar pela vastidão da arte brasileira.

