Seguro viagem Bradesco é eleito como ‘Excelente Escolha’ pela Proteste

Premiação ocorreu no mês de novembro e representa o aval de especialistas que seguem metodologias globais de qualidade

A Seguro Viagem Bradesco foi certificada com o selo “Excelente Escolha do PROTESTE, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor”. A premiação elegeu o seguro devido à cobertura acima do exigido pelo Tratado Schengen, a mais indicada para quem pretende viajar à Europa. O acordo garante a livre circulação entre as nações participantes e o seguro-viagem é obrigatório nestes países.

O seguro-viagem da Bradesco Vida e Previdência, selo certificado pela PROTESTE, oferece cobertura para Covid-19, abrangendo todos os procedimentos necessários para o tratamento da doença. Além das assistências tradicionais para despesas médicas, hospitalares e odontológicas, o produto inclui traslado médico, retorno sanitário, perda de bagagem e cancelamento prévio de viagem. As coberturas e capitais variam de acordo com o plano contratado. Caso contraia a doença, o viajante estará coberto e respaldado pela seguradora para a realização dos procedimentos necessários para o tratamento.

Mais do que a informação do resultado de um teste, o selo PROTESTE representa o aval de especialistas que seguem metodologias globais de qualidade. A PROTESTE está há 20 anos no Brasil e há mais de 60 anos na Europa. Através do Grupo Euroconsumers, a instituição representa hoje 1,5 milhão de associados globalmente.