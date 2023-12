Segurança psicológica melhora relacionamento interpessoal e aumenta produtividade em empresas

Pesquisas realizadas pela orienteme e pela FIA Employee Experience, apontaram que a segurança psicológica e a prática de feedback melhoram o sentimento e a percepção dos funcionários sobre seus relacionamentos profissionais, em relação a suas empresas, além de aumentarem a produtividade de seu trabalho. Essas melhorias observadas são devido a um ambiente leve, que é concedido pela maior liberdade de comunicação, por meio da expressão de ideias, opiniões e preocupações.

“Segurança psicológica é desenvolvimento humano. Ela está muito alinhada ao gestor humanizado. Não é que não vai ter regras ou limites, muito pelo contrário, deve haver, mas também tem que ter diálogo e comunicação não violenta, baseada na empatia e na escuta ativa do seu colaborador”, explica Renata Travolaro, head de psicologia da orienteme, plataforma de gestão de saúde corporativa.

A head em psicologia da orienteme também afirma que essa segurança psicológica promove resultados positivos na produtividade e no relacionamento interpessoal: “Quando você tem um ambiente mais seguro, automaticamente você tem mais produtividade e um ambiente mais harmonioso. Um ambiente que não é seguro traz consequências emocionais, ansiedade, estresse, medo, entre outros. Cabe ao RH colocar em prática ações para modificar esse sistema”.

Corroborando a fala de Renata Travolaro, uma pesquisa realizada em 2023, pela orienteme, com os funcionários de seus clientes mostrou que 74% dos colaboradores avaliados afirmaram sentir uma melhora na relação interpessoal com seus colegas de trabalho após começarem a receberem atendimentos psicológicos.

Outros dados relevantes ao tema foram obtidos por um estudo da FIA Employee Experience, que apresentou que a prática de feedback faz com que uma empresa se torne melhor para seus funcionários (funcionários avaliam que empresas com feedback são 17,5% melhores em comparação com as que não adotam essa medida), de acordo com os 71% dos excelentes locais de trabalho terem líderes que são obrigação formal de fornecer feedback a seus liderados, sendo que 49% destes locais há motivação para que os liderados forneçam feedback a respeito de seus companheiros de trabalho e superiores.

A inserção dessa cultura nas empresas é de responsabilidade da equipe de Recursos Humanos (RH), com a realização de treinamentos, criação de políticas inclusivas, gestão construtivas de feedbacks, acesso a recursos para saúde mental e reconhecimento do serviço prestado pelos profissionais.

“Segurança psicológica é uma mudança na cultura empresarial e tem que vir de cima pra baixo. Não existe ‘caça às bruxas’ nos erros, a pessoa pode ser ela mesma, é uma forma de respeito ao ser humano e a diversidade”, conclui Renata Travolaro.