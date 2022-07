Segunda parte de ‘Na Becca’ traz releituras de grandes clássicos da música brasileira

Becca Perret retorna com o projeto, disponível em seu canal do YouTube

Pluralidade: é o que transmite o trabalho, o talento e a voz da jovem Becca Perret, de apenas 25 anos, que acaba de assinar com a Mousik. Viajando pelos ritmos de MPB, bossa e groove, com grande influência do jazz e soul americano, para dar uma nova voz a grandes clássicos da música brasileira, Becca lança a última parte do seu EP intitulado “Na Becca’’. As três faixas que compõem a segunda parte desse projeto da artista estão disponíveis no canal oficial da cantora no YouTube desde a última sexta-feira (15).

Neste segundo EP, Becca canta a clássica “Pensando Em Você”, de Paulinho Moska, o hit ‘’Espelho’’, de Ludmilla, e o pop-rock oitentista “À Francesa”, da cantora Marina Lima. Como o título sugere, a proposta de ‘’Na Becca’’ é vestir com novos arranjos músicas conhecidas pelo público, valorizando ainda mais as canções e mostrando a versatilidade desta jovem artista cheia de referências.

Para Becca, o segundo EP carrega ainda mais características da sua versatilidade: “Esse é o meu projeto mais recente e eu estou super feliz, porque ele é um audiovisual de regravações de artistas que eu tenho como referência e que, de alguma forma, acrescentaram na minha musicalidade. Foi feito com muito amor e carinho. Espero que gostem!”.

Becca começou a produzir conteúdo na internet em 2020, com um trabalho musical independente, autoral e cheio de talento. Hoje, com singles como ‘’Seu’’, com Lucas e Orelha, e ‘’Contigo’’, com Gabriel Gonti, que ultrapassam 1 milhão de plays, ela é nova integrante do casting da gravadora Mousik e promete escrever seu nome na história da música brasileira.