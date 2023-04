“Segredos Tropicais”: Série sobre a morte de PC Farias traz novos contextos e perspectivas

Novo projeto da Boutique Filmes traz história do maior crime político do país

A Boutique Filmes, produtora renomada no mercado audiovisual nacional, está desenvolvendo uma série ficcional baseada em fatos sobre um dos maiores crimes políticos da história do país: a morte de PC Farias, tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello para a presidência da república em 1989.

Série, que ainda está em produção, traz história real do maior crime político do país para a ficção em “Segredos Tropicais

Intitulada “Segredos Tropicais”, a série retratará os dois últimos anos de vida do político e apresentará novos contextos sobre o assassinato duplo, que chocou o país na década de 90. A produção conta com a direção de Gustavo Mello e Guilherme César, além dos roteiristas Camila Agustini e Pedro Perazzo, que estão realizando uma investigação inédita e exclusiva para trazer novos elementos de pesquisa, segurança jurídica e liberdade criativa ao projeto.

Camila Agustini

Para trazer diferentes perspectivas sobre o personagem e novas nuances para o público, a Boutique Filmes fechou um acordo biográfico com a família de PC, sem veto em seu conteúdo. A série será coproduzida com a produtora alagoana Caranto Media e grande parte das filmagens serão realizadas no estado de Alagoas.

Pedro Perazzo

“Segredos Tropicais” é mais um projeto de destaque da Boutique Filmes, que já produziu séries como “Rota 66: A Polícia Que Mata”, “Flordelis: Questiona ou Adora” e “Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime”. A produção promete trazer novidades sobre a morte de PC Farias e apresentar ao público um novo olhar sobre um dos crimes políticos mais emblemáticos da história do país.