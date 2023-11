Segredos de um repórter: conheça o novo livro de Edney Silvestre

O jornalista conta os bastidores da rotina na busca pela notícia e compartilha ensinamentos com as novas gerações

Edney Silvestre enfrentou o desafio de deixar a carreira consolidada em jornais impressos para se tornar correspondente de uma das cinco maiores redes de TV do mundo – sem saber sequer como segurar um microfone diante das câmeras.

Hoje, com mais de sete décadas de vida e consagrado como um dos melhores jornalistas do Brasil, ele compartilha com as novas gerações dicas, truques, conselhos, histórias e alguns vexames no livro Segredos de um Repórter, lançamento da editora Almedina Brasil.

A obra apresenta uma mistura rica e bem-humorada de bastidores noticiosos e memórias de tropeços e acertos em coberturas e entrevistas. Silvestre conta como enfrentou com coragem sua timidez, dislexia e dificuldades de fala, tornando-se um dos grandes repórteres da TV brasileira, escalado para cobrir marcos históricos como os atentados de 11 de Setembro e os últimos dias de Saddam Hussein no Iraque.

Com experiência de sobra, Edney reflete sobre o faro jornalístico, a arte de conduzir uma boa entrevista e a necessidade de criar fontes. Ele lista exemplos de perguntas eficazes, explica por que um repórter deve saber mais sobre o entrevistado do que o próprio entrevistado e oferece insights sobre como lidar com as situações imprevisíveis, traiçoeiras e comuns que um repórter enfrenta durante transmissões ao vivo.

Mestre da reportagem, o jornalista ensina como controlar as emoções, respeitar os sentimentos do entrevistado e fazê-lo compartilhar suas experiências. Discute como lidar com matérias delicadas, incluindo as melhores práticas de linguagem corporal e ângulos de câmera. O autor discorre ainda sobre o uso de maquiagem, a importância de uma boa iluminação e o vestuário adequado para cada cobertura, da visita a uma favela até a participação no Oscar.

Avesso ao estrelismo, Silvestre reforça que o sucesso de uma boa reportagem depende de colaboração e do trabalho em equipe e defende que a originalidade é o único caminho para o sucesso. Com essa abordagem, o escritor reforça seu compromisso com quem busca entender as nuances da profissão, não apenas em termos de técnicas de reportagem, mas também em relação ao desenvolvimento pessoal e ético.