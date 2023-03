“Segredos de Ouro” ensina como viver da compra e venda de joias através de leilões

Área é uma opção para quem quer empreender mesmo sem grandes recursos para iniciar um negócio

Viver cercado de joias pode ser uma realidade não tão distante assim. Isso é o que promete o “Segredos do Ouro”, curso criado pelo especialista no mercado joalheiro, Íkaro Cury, que ensina como viver da compra e venda de joias através de leilões.

Segredos de Ouro é um treinamento 100% on-line Crédito: Íkaro Cury



Para ingressar novos interessados em trabalhar neste mercado, o curso foi elaborado para que quem deseja empreender no setor dos leilões de joias da Caixa Econômica Federal possa ter sucesso mesmo sem experiência ou grandes recursos financeiros para iniciar um negócio.



“O Segredos de Ouro é um treinamento 100% on-line, milimetricamente pensado para quem tem um simples objetivo: viver da compra e venda de ouro e joias através dos leilões da Caixa Econômica Federal”, diz Cury.

Leilões da Caixa disponilizam diversos tipos de joias Crédito: Arquivo CEF



Íkaro Cury, sócio fundador da Cury Comex, empresa especializada na compra e exportação de ouro, joias e outros metais preciosos, é referência em leilões de joias da Caixa Econômica Federal. Por isso, ele explica que aprender o passo a passo, desde a formalização da empresa até a venda final do ouro é possível através do “Segredos do Ouro”, mas é preciso cuidado para iniciar o seu negócio. “É importante ressaltar a importância de ser cauteloso ao começar nesse percurso, pois a falta de conhecimento sobre o tema pode levar ao fracasso em questão de tempo, caso as suas análises e avaliações não estejam alinhadas com a realidade do mercado”, afirma.

Conhecedor que é do mundo das joias, Íkaro Cury não se furta ainda de explicar o porque de sua paixão despertar sentimentos em tantas pessoas. “Muitas joias são usadas para simbolizar coisas importantes na vida, como o amor, o compromisso, a riqueza, a religião, entre outras. Por isso, elas têm um valor simbólico que pode ser muito significativo para as pessoas”, ressalta. “As joias também são frequentemente usadas como símbolos de riqueza e poder. Por exemplo, coroas e tiaras são frequentemente usadas por monarcas para simbolizar sua posição de poder e autoridade. Já as joias de diamante e ouro são frequentemente usadas como um sinal de status e riqueza”, acrescenta.



Tendo arrematado mais de 10 milhões de reais apenas em 2022, Cury agora repassa toda essa expertise ao grande público sempre reforçando: é um ramo altamente lucrativo. “No leilão, caixa joia se torna uma oportunidade de negócio. Com os métodos corretos de análise e comercialização, é possível lucrar muito nesse setor”, pontua Íkaro Cury.