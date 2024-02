Seda renova parceria com Ludmilla para o Carnaval de Salvador: uma celebração de diversidade e beleza

A união promete repetir o sucesso do Fervo da Lud, marcando presença no maior evento popular do Brasil com muita música e inclusão

Salvador, a capital do Carnaval, está prestes a receber um dos eventos mais antecipados da temporada: o Fervo da Lud, patrocinado pela Seda, em um espetáculo que promete ser memorável. Pelo segundo ano consecutivo, a marca líder em cuidados com os cabelos no Brasil se une à potência musical Ludmilla, em uma parceria que celebra a diversidade e a beleza em suas múltiplas formas.

A edição de 2024 do Fervo da Lud, que desfilará no circuito Dodô (Barra/Ondina) no dia 08 de fevereiro, é o resultado de uma colaboração bem-sucedida entre Seda e a cantora, iniciada em 2023. Este ano, a parceria se destaca por ações conjuntas desenvolvidas com a Estalo, uma agência de marketing 360º, prometendo iniciar o Carnaval de Salvador com uma explosão de energia e inclusão.

“Estamos entusiasmados em fazer parte do Fervo da Lud novamente este ano. A parceria com Ludmilla se alinha perfeitamente com nossa missão de empoderar as pessoas a expressarem sua verdadeira essência. Não há celebração melhor do que o Carnaval para isso”, afirma Jessica Safatle, Gerente Sênior de Marketing de Seda. Ludmilla, conhecida por sua versatilidade artística e engajamento em causas sociais, ressoa com o propósito de Seda, servindo de inspiração para muitas consumidoras.

O evento também contará com a presença de influenciadores digitais do squad de Seda, incluindo Bielle Elizabeth e Sthe Matos, que prometem compartilhar toda a energia do Carnaval com seus seguidores.

A escolha de Salvador como palco para este evento reforça o compromisso da marca com a diversidade e a cultura. “Salvador é um berço de diversidade, cultura e expressão. É por isso que escolhemos a cidade para um grande lançamento em abril”, revela Safatle. A presença da marca na cidade, fortalecida pelo encontro histórico entre Ludmilla e Beyoncé no ano passado, destaca o compromisso de Seda em representar e celebrar a beleza de suas consumidoras.

Este patrocínio marca o início de uma série de ativações planejadas entre Seda e Ludmilla para o verão de 2024, prometendo mais novidades e celebrações da diversidade e da beleza brasileira.