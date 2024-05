SEDA PLAY abre inscrições: celebre a diversidade do cinema brasileiro

A SEDA (Semana do Audiovisual) anunciou a abertura das inscrições para a SEDA PLAY, uma plataforma inovadora que visa incentivar realizadores independentes a exibirem seus trabalhos. Com um foco claro na ampliação do alcance e inclusão na indústria audiovisual, a SEDA PLAY está buscando filmes que representem as temáticas LGBTQIAPN+, Negra, Indígena, PCD e periféricas.

Inscrições abertas: SEDA PLAY busca obras audiovisuais de diversidade

As inscrições, abertas até o dia 26 de maio, irão selecionar 50 filmes para compor a plataforma temporária, que estará disponível durante a realização da SEDA, de 6 a 12 de julho. Entre os selecionados, cinco curtas-metragens terão a oportunidade de serem exibidos presencialmente no evento SEDA, na Nave Coletiva.

50 filmes serão selecionados para exibição, com ênfase em obras LGBTQIAPN+, Negras, Indígenas, PCDs e periféricas

Essa iniciativa não só promove a diversidade no cinema, mas também aspira a transformar a SEDA PLAY em uma plataforma de streaming permanente, começando com um protótipo durante a SEDA 2024. A divulgação dos filmes será feita através das páginas oficiais da SEDA e da Cine Ninja, a editoria de cinema e audiovisual da Mídia NINJA.

A retomada da SEDA em formato híbrido visa democratizar ainda mais o acesso à cultura no Brasil. Com edições realizadas em diversas cidades brasileiras, incluindo Ribeirão das Neves, Passos, Poços de Caldas, Governador Valadares, Divinópolis, Frutal, Belo Horizonte, São Paulo e Itabira, a SEDA PLAY busca fortalecer o panorama audiovisual nacional.

Em São Paulo, a SEDA é organizada pela Associação Coletivo Cultural através da Cine Ninja, com o apoio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. Acompanhe todas as novidades e fique por dentro das ações da SEDA nas redes sociais @semanadoaudiovisual e @cine.ninja.

Participe, inscreva seu filme e celebre a diversidade no cinema brasileiro! #Cinema #SEDA2024 #ApoieOsIndependentes

Serviço:

Inscrições: AQUI

Data final para inscrições: 26/05

Resultados dos filmes selecionados: 17/06

Período de exibição na plataforma SEDA PLAY: 06 a 12/07