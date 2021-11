“Se você for, espero que não dê certo”, disse Emílio para Ceará sobre entrada no Multishow

Na época, os dois trabalhavam juntos no programa ‘Pânico’ e eram amigos

Em entrevista ao podcast Ticaracaticast, do Carioca e do Bola, Ceará falou sobre a saída do programa ‘Pânico’, que já foi ao ar na Rede TV e na Bandeirantes. Em uma revelação chocante para os fãs, o humorista contou que Emílio Surita, o apresentador, desejou que a carreira de Wellington Muniz não desse certo, caso ele realmente saísse do programa.

Mirella, Ceará, a esposa de Emílio Surita, Sabrina Sato e o apresentador Emílio

O humorista ficou famoso por interpretar diversos personagens no ‘Pânico’, principalmente imitando Silvio Santos. Ele começou a trabalhar no programa em 2003 e decidiu sair em 2014, partindo para o canal Multishow, onde participou de ‘Tomara que Caia’, ‘Vai Que Cola’ e outros programas da emissora.

O episódio contou com os apresentadores e a presença de Ceará e Carlinhos da Silva

O que poucas pessoas sabiam é que o apresentador e um dos criadores do programa, Emílio Surita, não queria aceitar a saída de Ceará e chegou a pedir para ele ficar. Na entrevista, o humorista disse que o comunicador chegou a falar em uma festa, na frente de 80 pessoas, que esperava que a carreira de Ceará fora do programa não desse certo para que ele pudesse voltar para lá.

Ceará, a esposa Mirela e a filha do casal, Valentina

“Ele [Emílio] estava muito triste e falou uma coisa que eu nunca vou esquecer: ‘Ceará, estou sabendo que você vai sair, já saiu notícias que você vai para o Multishow. Eu gosto muito de você, mas se você for, que você não dê certo porque eu quero que você volte’. A minha mulher [Mirella] não acreditou e revidou: ‘Você tá louco? Onde ele for, ele vai crescer’, ela brigou com ele”, relembrou o humorista.

Emílio foi um dos criadores do programa ‘Pânico’

Ceará disse que entendeu o que Emílio quis dizer e viu isso como um elogio. Ele contou que durante a festa de fim de ano, onde Emílio proferiu essas palavras, houve muita “lavação de roupa suja”, mas que está tudo bem. “Saí na boa, ele ficou triste. Nunca mais eu vi o ‘velho’, mas desejo boa sorte para ele. É um dos maiores comunicadores que a gente tem na rádio”, finalizou o humorista.