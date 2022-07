”Se você está pensando em adquirir um imóvel nos EUA, não existe momento melhor para tal”, explica o broker imobiliário Ricardo Oliveira

O estado da Flórida foi considerado o melhor estado dos Estados Unidos para investimento e Miami eleita a melhor cidade para se viver

Paisagens paradisíacas, clima de verão, segurança e qualidade de vida… tudo reunido num mesmo local! Morar em Miami não precisa mais ser algo distante, apenas um sonho. Aliás, o tal “sonho americano” está cada vez mais próximo e factível. Para que se tenha segurança e a certeza de um bom investimento, a obtenção de informações corretas e um bom direcionamento são vitais.

Ricardo Oliveira, corretor imobiliário de sucesso nos EUA, alerta sobre a oportunidade ideal de investimento

É justamente dessa forma que a OVD Realty, comandada pelo broker – expressão em inglês utilizada para se referir a operador imobiliário – Ricardo Oliveira, atua. “Para nós da OVD não se trata de apenas vender um imóvel. Nós prestamos um serviço premium, com toda assessoria necessária para que nossos clientes se sintam seguros e respaldados. Acreditamos em uma consultoria totalmente customizada”, afirma Ricardo.

Natural de Pernambuco, há 20 anos Ricardo Fernandes escolheu o estado da Flórida, também reconhecido, entre outras qualidades, pela área litorânea. Os números conquistados não deixam dúvidas que a escolha foi bem sucedida: Ricardo acumula mais de 450 milhões de dólares em vendas de projetos residenciais e de veraneio na região.

CEO da OVD Realty, Ricardo Oliveira, garante que esse é o momento ideal para investir em Orlando

O momento ideal é o agora. Não deixe para depois. Essa parece até uma frase de autoajuda ou apenas mais um slogan. Mas para Ricardo Oliveira, o momento atual é, de fato, o mais propício para considerar esse investimento. “Para os interessados, o momento é ideal para compra nos EUA porque a Flórida foi indicada como o melhor estado e a cidade número 1 dos EUA. Com isso, haverá certamente um movimento crescente e contínuo de procura de imóveis nessa região”, aponta.

Justamente por buscar um atendimento diferenciado e com qualidade máxima, a OVD Realty coleciona feedbacks positivos. “É uma felicidade enorme e também uma grande satisfação pessoal fazer parte do sonho dessas famílias em adquirir imóveis nos EUA. Mesmo após tantos anos de atuação, nunca tivemos um cliente insatisfeito com a compra realizada, justamente porque não focamos em vender por vender, vemos sempre a necessidade e os interesses prioritários de nossos clientes”, conclui.