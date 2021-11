Sculptra: o bioestimulador de colágeno queridinho das famosas

A atriz Renata Dominguez é paciente da Dra. Andréa e aprovou o resultado do tratamento no rosto

Quem não gosta de uma pele firme, com mais viço e iluminada? O tratamento queridinho da vez é o Sculptra, um bioestimulador de colágeno, a base de ácido poli-L lático. A dermatologista Andréa Sampaio explica que o Sculptra tem indicação de uso para face e corpo. A atriz Renata Dominguez é paciente da Dra. Andréa e aprovou o resultado do tratamento no rosto.

‘’Como sou medrosa, a Dra. Andrea me propôs começarmos com o Sculptra, gostei muito do resultado. Estou sentindo a minha pele mais firme, mais iluminada, com mais viço… O procedimento não é tão dolorido. O pós é super tranquilo!’’, comemora Renata, que confessa que se rendeu a tratamentos dermatológicos gradativamente.

Com eficácia comprovada, o produto aumenta em até 66.5% a produção de colágeno tipo 1 do corpo após 3 meses da primeira aplicação, com duração de até 25 meses, podendo variar de acordo com a história de cada pele. Além de Renata, atrizes como Juliana Paes, Sheron Menezzes e Adriana Esteves também se renderam ao tratamento.

‘’Eu procurei a Dra. Andrea porque estava incomodada com algumas marcas de expressão típicas da idade. Sou muito cautelosa com o meu rosto, afinal meu trabalho depende disso”, finalizou Renata.