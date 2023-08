Schweppes celebra 240 anos de sabor e inovação com lançamento da Tônica Rosé

Desde 1783 até hoje, Schweppes marca duas séculos e quatro décadas de inovação e tradição

No dia 17 de agosto, São Paulo será o palco do lançamento da mais nova joia da Schweppes, a Tônica Rosé, uma criação que coroa os 240 anos de uma jornada repleta de sabores únicos e efervescência duradoura. Desde o desafio pioneiro de desenvolver um coquetel efervescente com vinho em 1783, quando foi lançada na Suíça, até os dias atuais, a marca consolidou sua posição como referência global no mundo das tônicas.

Schweppes celebra 240 anos de sabores e experiências

Através das décadas, a Schweppes soube se adaptar e cativar diferentes gerações, tornando-se parte da cultura da mixologia. Ted Ketterer, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil, afirma: “Schweppes é uma marca bicentenária utilizada ao longo dos anos para a mixologia de drinks. Pessoas que viveram nas décadas de 70, 80 e 90 conheceram e ainda consomem o produto até os dias de hoje. O mesmo acontece com a geração Z, que criou seu próprio estilo de consumir Schweppes.”

Ted Ketterer, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil

Para comemorar essa trajetória, a Schweppes propõe uma viagem no tempo através de experiências sensoriais que transcendem gerações. A marca reúne receitas clássicas, modernas e exclusivas elaboradas por mixologistas renomados. Desde drinques que remetem à era em que foram criados até criações inovadoras, todos compartilham o compromisso de oferecer sabores bicentenários.

A grande estrela deste aniversário é a Schweppes Tônica Rosé, a mais recente adição à família de tônicas. Com um equilíbrio perfeito entre o doce e amargo, a Tônica Rosé apresenta notas florais e frutadas, fruto da combinação harmônica de framboesa, rosas e morango. Esse novo produto, não alcoólico, se une perfeitamente a Spirits como Gin e Vodka, prometendo se tornar um item indispensável nas composições de drinques sofisticados.

O diretor Ted Ketterer enfatiza: “A inovação sempre foi um dos elementos fundamentais na história da marca, está no DNA de Schweppes produzir novos sabores e experiências para socialização e é, por isso, que nesses 240 anos, conseguimos nos conectar com as diferentes gerações e trazer produtos revolucionários para o mercado de tônicas, como nossa mais nova aposta, Schweppes Tônica Rosé.”

Os entusiastas da Schweppes podem aguardar ansiosamente a chegada da Tônica Rosé, que estará disponível em latas de 220ml a partir de 17 de agosto em São Paulo e, posteriormente, distribuída em todo o Brasil a partir de setembro. A opção de compra online também estará disponível para os interessados.

Por trás de toda a celebração, a Schweppes mantém seu compromisso com o Consumo Responsável, seguindo os rigorosos protocolos da The Coca-Cola Company e respeitando as leis nacionais sobre o tema. A marca não apenas brinda com sabor, mas também com responsabilidade.

Assim, a Schweppes, com 240 anos de história, se posiciona como uma marca que transcende eras e mantém sua aura de sofisticação, inovação e qualidade, uma verdadeira aliada na criação de momentos memoráveis e únicos para os apreciadores da arte da mixologia.