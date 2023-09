SBT Recebe Prêmio “Top of Quality 2023” em Noite de Gala

Emissora é Reconhecida Internacionalmente por Excelência e Qualidade

Em uma noite repleta de glamour e prestígio, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) foi agraciado com o prêmio “Top of Quality Internacional – Edição/2023”, uma honraria que reconhece a excelência e a qualidade de serviços e produtos oferecidos por organizações de destaque. A premiação, realizada no dia 15 de setembro, no Meliá Paulista, São Paulo, marcou a quinta vez que o SBT se destacou nesse evento de renome na América Latina.

Emissora brasileira brilha em importante premiação latino-americana

Este ano, o “Top of Quality” ganhou status internacional, tornando-se ainda mais prestigiado e relevante. O prêmio, agora patenteado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (I.N.P.I.), atraiu a atenção de líderes de diversas organizações e setores, que se reuniram para celebrar as conquistas de empresas e profissionais que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico global.

A seleção das empresas premiadas no “Top of Quality” é realizada com base em pesquisa de opinião pública. A Cia. Nacional de Eventos & Pesquisas (C.N.E.P.) envia anualmente um formulário de votação a um seleto banco de dados, que inclui empresas privadas e estatais, formadores de opinião, imprensa, órgãos governamentais, entidades, instituições e sindicatos de classe de diversos países.

Além da pesquisa direcionada, a premiação também conta com a participação do público, que pode votar online no site oficial e nas redes sociais, como Instagram e Facebook do Prêmio “Top of Quality”.

O SBT, que comemora seu 42º aniversário em 2023, consolidou-se como um dos maiores players da TV aberta e de distribuição multiplataforma no Brasil. Com uma programação popular e inovadora, a emissora conquistou o coração do público ao longo das décadas, lançando talentos icônicos como Gugu Liberato, Celso Portiolli, Mara Maravilha, Eliana, Maisa Silva, Ana Paula Arósio, Christina Rocha, Luis Ricardo, entre outros.

A grade de programação da emissora inclui programas de grande sucesso, como o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, A Praça é Nossa, Domingo Legal, The Noite com Danilo Gentili, Eliana, Sábado Animado, Roda a Roda Jequiti, Esquadrão da Moda, Bake Off Brasil, Programa Raul Gil, Primeiro Impacto, SBT Brasil, Fofocalizando, A Infância de Romeu e Julieta, Operação Mesquita, Arena SBT, SBT News na TV, Programa do Ratinho e SBT Sports.

Além da presença na TV, o SBT expandiu sua atuação para as plataformas digitais, oferecendo conteúdo diversificado, incluindo jornalismo, esportes, games e podcasts por meio da TV Zyn, SBT Games, SBT News e SBT Sports.

Hoje, o SBT atinge cerca de 200 milhões de telespectadores e está presente em 69 milhões de lares. Com 114 emissoras em todo o país, a emissora oferece 24 horas de programação variada e mantém uma forte presença digital com conteúdos exclusivos.

O prêmio “Top of Quality Brazil” reconhece o SBT por sua excelência e contribuição para o desenvolvimento socioeconômico global, destacando a história da emissora como parte integrante desse sucesso.