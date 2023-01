“SBT News na TV” estreia nesta segunda (16) com apresentação de Fernando Jordão

Jornal irá ao ar diariamente nas madrugadas da emissora, com intensa cobertura sobre política, economia e justiça

As madrugadas do SBT ganham, de segunda (16) para terça-feira, um novo noticiário. Apresentado por Fernando Jordão, o “SBT News na TV” irá ao ar diariamente, de segunda a domingo. Durante a semana, começa logo após o ‘Operação Mesquita’. Aos sábados, entra após o “Notícias Impressionantes” e, aos domingos, após a “Orquestra André Rieu”.

As madrugadas do SBT ganham, de segunda (16) para terça-feira, um novo noticiário

Diretamente dos estúdios do SBT em São Paulo, o projeto torna-se uma integração entre a televisão e o digital. Deste modo, o SBT concretiza uma experiência de multiplataforma, levando o “SBT News” do YouTube e das mídias digitais em geral agora também para a tela da TV.

O novo jornal tem como matéria prima a intensa cobertura sobre política, economia e justiça do “SBT News”, explicando para o espectador os impactos dos fatos para a vida dele e do país. Junto a isso, terá a cobertura do dia a dia presente nas redações do SBT e suas afiliadas pelo país. Participações de correspondentes espalhados por onde o mundo já acordou, como Erika Okazaki no Japão, serão frequentes.

Apresentado por Fernando Jordão, o “SBT News na TV” irá ao ar diariamente, de segunda a domingo

O melhor da crônica política do “Poder Expresso” de Roseann Kennedy, das entrevistas do “Perspectivas” de Débora Bergamasco, das análises do “Agenda do Poder” e do painel geopolítico do “Mapa Mundi” apresentados por Luiz Weber e pelos correspondentes Sergio Utsch e Patricia Vasconcellos, estará no “SBT News na TV”.

O programa terá ainda os quadros “Tech News”, do influencer Armindo Ferreira, e “Hollywood News”, com o melhor do cinema apresentado por Cleide Clock. Aos fins de semana, terá as matérias sobre os destinos turísticos do “De Malas Prontas”. O recente videocast “Foco ESG” também será exibido.

O noticiário expande os conteúdos jornalísticos presentes na grade da TV aberta, incluindo o que hoje já pode ser acessado no www.sbtnews.com.br.

Sobre Fernando Jordão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jornalista, formado pela Universidade de Brasília e pela Universidade do Minho, em Portugal, com passagens por Correio Braziliense, TV Brasília e Poder360. Está no SBT desde março de 2021, como editor no SBT News, fazendo ainda participações na programação local da TV.