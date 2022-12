SBT NEWS estreia o videocast “Foco ESG” nesta quarta-feira (7)

Atração trará informações de corporações que visam, além do movimento do mercado financeiro, a atuação de impacto positivo no meio ambiente, na sociedade e na governança



Com apresentação de Pablo Valler, o SBT NEWS estreia seu novo videocast: “Foco ESG” nesta quarta-feira (7).

O programa terá duração de 25 minutos e será exibido toda quarta, a partir das 11h.

O objetivo é informar sobre esse movimento que tem dado prioridade às empresas que trabalham com impacto positivo no meio ambiente, na sociedade e na governança. Cada episódio terá dois convidados – um especialista e um executivo de empresa com experiência no tema.

O primeiro episódio do podcast Foco ESG trará como pauta o risco climático e a criação do conceito ESG. Os entrevistados são: Eduardo Assad, especialista em mudanças climáticas, professor na FGV e na Unicamp e pesquisador na Embrapa por 35 anos, e Ana Buchaim, diretora executiva de sustentabilidade, pessoas, marketing e comunicação da B3.

O 2º episódio terá Marta Camila, engenheira e consultora ambiental, e Rodolfo Viana, gerente de Sustentabilidade da Basf.

Os episódios 3, 4 e 5 discutirão os temas: governança, com Stânia Moraes, conselheira administrativa e co-fundadora da WCFO, e José Romão, diretor de integridade da Vibra Energia; sociedade, com Graziella Comini, coordenadora do Centro de Empreendedorismo Social da USP, e Eduardo Santos, CEO da English First e porta-voz do Movimento pela Equidade Racial; Mercado de carbono, com Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, e Felipe Bittencourt, CEO da Way Carbon.

Todo o conteúdo será disponibilizado no site do SBT News, nas redes sociais oficiais do SBT News no YouTube, Instagram e TikTok, e também nas plataformas de podcast do Spotify, Deezer e Apple Podcast.