SBT leva patrocinadores e anunciantes para a final da CONMEBOL Sudamericana no Uruguai

Partida emocionante entre Fortaleza e LDU acontecerá em Maldonado

O SBT está prestes a escrever mais um capítulo de sucesso em sua história esportiva, trazendo os patrocinadores e anunciantes para a tão esperada final da CONMEBOL Sudamericana no Uruguai. A emissora adquiriu os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana pela TV aberta em 2023, e o resultado não poderia ser mais impressionante, com uma audiência de 56 milhões de brasileiros alcançada desde o início das transmissões até a partida de 03 de outubro.

SBT faz história: transmissão da final da CONMEBOL Sudamericana no Uruguai

A grande final está marcada para o próximo sábado, 28 de outubro, e colocará frente a frente Fortaleza e LDU no Estádio Domingo Burgueño, localizado em Maldonado, cidade próxima a Punta del Este, no Uruguai. Entre os espectadores privilegiados que estarão presentes para acompanhar essa emocionante partida, destacam-se os patrocinadores: Agência Pullse, Dentsu, FCB BRASIL, GUT, Seara, Subway, WE, WMcCann e WPPCP.

SBT leva os patrocinadores e anunciantes para a final da CONMEBOL Sudamericana no Uruguai

Os telespectadores terão a oportunidade de vivenciar a emoção do jogo tanto na televisão quanto no canal do SBT Sports no YouTube, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília). Cleber Machado será o narrador da decisão na televisão, com Mauro Beting nos comentários e Nadine Basttos analisando a arbitragem, juntamente com os repórteres André Galvão e Eduardo Trovão. Ao todo, 14 profissionais estarão em Maldonado, sem contar o time de operações no caminhão de transmissão.

A cobertura do SBT iniciará às 16h com um programa especial de pré-jogo comandado por Fred Ring, trazendo todos os detalhes e expectativas para o confronto. Para o público do Ceará, a TV Jangadeiro iniciará a preparação uma hora mais cedo.

No ambiente digital, Diguinho Coruja será o narrador da transmissão alternativa pelo SBT Sports, com participações de André (irmão de Diguinho) e Beto Oliver. Após o jogo e a cerimônia de premiação, a atração Futlive, com Fred Ring e Luiz Alano nos estúdios, contará com entradas de Cléber Machado, Mauro Beting e dos repórteres no palco da grande final. A promessa é de uma cobertura completa e emocionante de um evento esportivo que promete entrar para a história.

Dia 28 de outubro, sábado

Final da Conmebol Sul-Americana

Fortaleza (BRA) x LDU (EQU)

Pré-jogo: A partir das 16h (de Brasília) / A partir das 15h na TV Jangadeiro

Início da partida: 17h (de Brasília)

Futlive: Após o jogo no YouTube e site do SBT Sports