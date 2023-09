SBT e Pague Menos realizam coletiva para o lançamento do programa “Topa um Acordo Pague Menos”, com Celso Portiolli

Cartolano, Juliana e Cilada também vão apresentar o programa junto com Portiolli. Com direção geral de Daniel Griman, nova atração estreia no dia 11 de outubro, às 22h30, com a promessa de divertir os telespectadores

O SBT em parceria com a rede de farmácias Pague Menos, a Fremantle e a agência Lew’Lara\TBWA promoveram, na última quarta-feira (20), a coletiva de imprensa do lançamento do programa “Topa um Acordo Pague Menos”. O evento ocorreu nos Estúdios Corifeu, em São Paulo, no cenário temático da atração, e contou com as presenças dos apresentadores Celso Portiolli, Gabriel Cartolano, Juliana e o personagem Cilada.

Além deles, Renato Camargo, vice-presidente de Clientes da Pague Menos e Extrafarma, Flávia Drummond, diretora de Marketing, Growth e CX da Pague Menos e Extrafarma, Daniel Griman, diretor do programa e representante da Freemantle/Mixer, Luciana Valério, diretora comercial do SBT, e Vicente Varela, CDMO da Lew’Lara\TBWA também participaram do encontro.

O programa “Topa um Acordo Pague Menos” estreia no dia 11 de outubro, às 22h30 – horário de Brasília – trazendo muita diversão na televisão e com ampla divulgação nas mídias sociais, com transmissões ao vivo no YouTube e influenciadores digitais, além da ativação em mais de 1.652 lojas da Companhia e em televendas.

“A Pague Menos acredita no poder do entretenimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso se reflete no nosso investimento contínuo nesse setor, reafirmando o compromisso em proporcionar alegria e bem-estar aos brasileiros. Com este novo projeto, damos um passo importante na nossa estratégia, estabelecendo diversas formas de conexão com público por meio das nossas lojas físicas, redes sociais, televisão e YouTube. Destacamos assim a variedade de produtos e serviços que oferecemos, demonstrando que a rede tem tudo, até remédios”, afirma Renato Camargo, Vice-Presidente de Clientes da Pague Menos e Extrafarma.

“Somos uma plataforma de vendas totalmente inovadora no mercado, que está comprometida em levar saúde e bem-estar a todos os brasileiros, graças à nossa sólida parceria com a indústria”, reforça Flávia Drummond, diretora de Marketing, Growth e CX da Pague Menos e Extrafarma.

O programa que terá duração de uma hora, será apresentado por Celso Portiolli, uma figura amplamente reconhecida por seu carisma e sua capacidade de se conectar profundamente com a audiência. Durante a atração, serão apresentados diversos jogos patrocinados, proporcionando uma experiência divertida e emocionante para todos os espectadores. A interação com o público será um elemento central com os coapresentadores, Gabriel Cartolano e Juliana Oliveira, conduzindo sessões de perguntas, atividades lúdicas e distribuição de inúmeros prêmios. Além deles, o ‘Cilada’, estará no palco para interagir com os participantes.

“É um programa de brincadeiras, tiradas rápidas, risadas… Então, para mim, isso aqui é um parque de diversão. Acredito muito que vai ser um grande sucesso. Estou aqui com o Cartolano, que é um grande companheiro, a Juju, que se diverte com as minhas piadas (risos). É um humor que diverte as pessoas de casa, então estou muito feliz em fazer e vai ser um grande sucesso, se Deus quiser”, afirma Celso Portiolli.

“Quando eu vi esse formato, falei: ‘Esse programa tem a cara do SBT’. A ideia das portas, prêmios, negociação e interação com a plateia… Vai resgatar muito a memória afetiva. De fato, acho que era um programa que estava faltando na grade da televisão brasileira. Acho que vai ser um sucesso. Acho não, tenho a certeza absoluta” declara Gabriel Cartolano.

“Eu sou a guardiã dos prêmios. Estou muito feliz, o time está redondinho, está gostoso de fazer”, explica Juliana. “Enquanto ator, palhaço e humorista, estar dentro de um formato como esse, inovador e divertido, em um horário nobre no SBT, é muito prazeroso”, complementa Cilada.

O projeto, que conta com o patrocínio de 25 empresas e uma parceria das produtoras Fremantle/Mixer Films, que tem os direitos do formato para o Brasil, com a agência Lew’Lara\TBWA, “Topa um Acordo Pague Menos” segue uma tradição de 60 anos na emissora CBS Americana sendo um dos formatos há mais tempo no ar na TV mundial, demonstrando sua notável trajetória de sucesso e longevidade agora também para o público brasileiro.



“Estamos extremamente empolgados e ansiosos com essa estreia dia 11 de outubro, quarta-feira, às 22h30. Realmente, esse programa vai ser um sucesso e é mais um programa que o SBT vai levar emoção, diversão e informação para todas as famílias brasileiras”, ressalta Luciana Valério. “Vamos entregar um projeto que nasce com a força da TV aberta, mas que também vem para os dias atuais com a força da internet”, acrescenta Vicente Varela.

“É um game-show. Os meninos estão aqui para se divertir, a plateia é o nosso personagem principal. As pessoas vêm fantasiadas para chamar a atenção do Celso e poder vir para o jogo. Os jogos são sempre acordos que rodam entre dinheiro e prêmios, mas você não sabe o que tem do outro lado da porta. Pode ter um grande prêmio ou pode ter o Cilada, que tira tudo”, comenta Daniel Griman.