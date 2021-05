SBT apresenta filmes finalistas do prêmio “O Melhor Comercial do Brasil 2020”

Itaú lidera com quatro filmes entre os anunciantes e Africa entre as agências, com seis comerciais

O SBT apresenta a lista de filmes finalistas da primeira etapa de votação do prêmio O Melhor Comercial do Brasil 2020. Em sua 10ª edição, o evento acontecerá, pelo segundo ano consecutivo, de forma totalmente virtual. A partir desses comerciais, o júri de mercado (confira a lista aqui) selecionará uma “shortlist” com os dez filmes que mais se destacaram nas telas do SBT no ano passado, e, numa última etapa de votação – em um evento online, com transmissão ao vivo – será eleito O Melhor Comercial do Brasil de 2020.

Em quantidade de filmes, o banco Itaú lidera entre os anunciantes, com quatro comerciais entre os finalistas, seguido por Bradesco, com três filmes. Já no caso das agências, a Africa conta com cinco filmes entre os comerciais mais criativos veiculados no SBT ao longo de 2020. Logo atrás, estão a AlmapBBDO e Publicis, com quatro filmes cada uma.

“Mesmo em um ano complexo como 2020, conseguimos perceber a resistência criativa, com mensagens contextualizadas com o momento do país. As marcas e agências fizeram toda a diferença nesta pandemia, com ações de apoio e motivação à sociedade, o que reforça ainda mais a consistência de construção de posicionamento e propósito da nossa indústria”, declara Fred Müller, diretor de Negócios e Marketing do SBT.

Os vencedores (criação e anunciante) ganharão uma viagem com tudo pago para Cannes, na França, para participar do maior festival de criatividade do mundo, o Cannes Lions, assim que a pandemia permitir que o evento volte a ser presencial.

Agência: Africa – CEO Márcio Santoro

Cliente: Itaú Unibanco S.A. Título: Heróis Usam Máscaras

Cliente: Itaú Unibanco S.A. Título: Esperança

Cliente: Itaú Unibanco S.A. Título: TPS Máscara Salva

Cliente: Itaú Unibanco S.A. Título: Vovóglers 2

Cliente: Telefônica Brasil S.A. Título: Alok

Cliente: Telefônica Brasil S.A. Título: Turn Off

Agência: DPZ&T – Edu Simon

Cliente: McDonald´s Título: Fome de Méqui Natal

Cliente: Petrobras Título: Está na Petrobras

Cliente: Renault Título: Duster Penetra 05 05

Agência: GUT – Anselmo Ramos e Gaston Bigio

Cliente: Mercado Livre Título: Peludo 4 de 5

Cliente: Mercado Livre Título: Presente Perfeito

Agência: Publicis Brasil – CEO Eduardo Lorenzi

Cliente: Banco Bradesco S.A.Título: Aguente Firme

Cliente: Banco Bradesco S.A. Título: Sapatos

Cliente: Banco Bradesco S.A. Título: Vagalume Fumaça 03 de 05

Cliente: Fundação Bradesco Título: Homenagem Surpresa 1 de 5

Agência: WMcCann – Hugo Rodrigues

Cliente: Banco Do Brasil S.A. Título: Já imaginou

Cliente: Seara Alimentos Título: Sanduíche

