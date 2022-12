Saúde: Tecnologia agiliza leitura de exames e auxilia na prevenção de doenças crônicas

CalcLab processa dados com parâmetros nacionais e internacionais em mais de 400 laboratórios, agilizando diagnóstico médico

De acordo com a pesquisa Distrito Healthtech Report 2022, divulgada em setembro, o Brasil hoje contabiliza 1.023 Healthtechs, o que significa um avanço de 60% comparado com 2016. Os números indicam ainda um crescimento nos investimentos de healthtechs de 300% em 2021, comparado ao mesmo período em 2019, ainda início do período pandêmico.

Foi neste cenário que surgiu o CalcLab, em 2020. O software, que faz a interpretação de exames laboratoriais nacionais e internacionais, conta com alertas para possíveis parâmetros de diagnósticos futuros, teve início com recursos próprios da nutricionista Karla Lacerda, que vendeu dois apartamentos, avaliados em R$ 500 mil, para dar vida à healthtech.

Apoiado pelo farmacêutico bioquímico, nutricionista e renomado professor, Gabriel de Carvalho, que conta com mais 350 mil seguidores no Instagram e tem diversos cursos aplicados, o CalcLab nasceu com o objetivo de facilitar a interpretação de exames médicos e faz uma combinação dos resultados, que utiliza mais de 400 regras pré-definidas, baseadas em estudos internacionais de ponta.

“Eu já acompanhava o trabalho do Gabriel à distância e tudo fazia muito sentido para mim, já que muitas pessoas, se tivessem conhecimento dessas combinações a tempo, poderiam prevenir algumas doenças e antecipar o tratamento de outras. Pensando nisso, o convidei para desenvolvermos a CalcLab, para atuar como um braço dos médicos na leitura assertiva de exames e combinação de resultados”, explica Karla Lacerda.

“Quando conversei com a Karla vimos que havia um grande potencial de mercado e incluímos o Gabriel Borges, especialista em tecnologia, para nos ajudar na criação de um programa que passasse nossos cálculos manuais para o sistema, que nos ajudou a chegar no formato atual – um modelo SaaS, que faz a leitura de combinações ilimitadas, simultaneamente. Entregamos inteligência, agilidade, tecnologia e saúde num só lugar”, conta Gabriel de Carvalho.

O modelo de negócio é SaaS, focado em profissionais da saúde. Atualmente, são mais de 9 mil usuários ativos na plataforma e mais de 400 assinantes. A empresa hoje conta com 4 colaboradores e possui um crescimento sustentável. A expectativa de faturamento da healthtech é alcançar R$ 3,3 milhões de faturamento em 2023.

“Testamos nosso modelo de negócios e validamos, nosso próximo passo é uma rodada de captação de recursos no valor de R$ 15 milhões, justamente para expandir nossos negócios, aprimorando a tecnologia, contratando novos colaboradores, e crescer 3000% até 2025”, conta a CEO da CalcLab, Karla Lacerda.

Como funciona o CalcLab

O software, por conta de seu motor agnóstico, permite o processamento de mais de 800 laboratórios nacionais, americanos, chilenos, portugueses, americanos, espanhóis, emirados árabes, entre outros. Ao usar valores ideais e não os de referência, o software identifica índices que estão próximo dos limites, evitando o quadro clínico do paciente desfavorável. Com isto, o profissional de saúde terá tempo de atuar para que doenças, principalmente as crônicas, não se desenvolvam.

A premissa de um startup é a capacidade de escalabilidade. Nesse sentido, o CalcLab tem esse viés desde o nascimento. “Nosso motor de processamento foi criado para conseguir processar centenas de milhares de exames simultaneamente, sem impactar na qualidade do serviço”, comenta o COO da CalcLab, Gabriel Borges.

Com o software, o profissional de saúde consolida as informações sobre a saúde do paciente. Contudo, alerta a CEO, é uma ferramenta excelente para o momento do check-up de revisão do quadro clínico do paciente. Se a saúde estiver debilitada por uma doença, os índices estão alterados. “Neste sentido, indicamos a ferramenta para ser usada como uma análise preventiva. É o conceito da saúde global que adverte sobre possíveis cuidados, para que não se chegue a adoecer”, conclui Karla.