SAÚDE: Novas cirurgia para o Diabetes tem melhores resultados na perda de peso e qualidade de vida do paciente

Um novo estudo, realizado no Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz, e publicado na revista científica The Lancet, aponta que a cirurgia metabólica apresenta melhores resultados na perda de peso, controle glicêmico e qualidade de vida se comparado aos pacientes que tiveram acesso aos melhores e mais eficazes medicamentos disponíveis após cinco anos de acompanhamento. O controle da doença renal crônica causada pelo Diabetes Tipo 2, foco do estudo, teve resultados altamente eficazes e semelhantes nos dois grupos que participaram do estudo.

A cirurgia bariátrica e metabólica como uma potente ferramenta para controle do diabetes e da obesidade

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. Fábio Viegas, o resultado do estudo vai na mesma direção de outras pesquisas que têm apontado a cirurgia bariátrica e metabólica como uma potente ferramenta para controle do diabetes e da obesidade, bem como das comorbidades associadas.

“O diabetes apresenta sérios riscos para a saúde, podendo afetar órgãos como olhos, rins, fígado, coração e sistema vascular. Assim como ocorre com a obesidade, o diabetes é considerado um problema de saúde pública em diversos países. A Organização Mundial de Saúde (OMS) já considera o Diabetes uma epidemia. O tratamento cirúrgico da obesidade e diabetes são opções seguras e com excelentes resultados para a saúde e qualidade de vida destes pacientes”, afirma Viegas.

Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. Fábio Viegas

O estudo – A pesquisa contou com a participação de 100 pacientes, acompanhados por cinco anos, sendo que 50 foram submetidos à cirurgia metabólica e a outra metade teve acesso aos medicamentos mais modernos e eficazes disponíveis para o tratamento clínico do diabetes.

A remissão da doença renal crônica e diabetes em pacientes que utilizaram a medicação foi de 52,8%; e em pacientes que fizeram a cirurgia de 63,1%. Além disso, a remissão de microalbuminuria (proteína que, em grande quantidade, indica insuficiência renal) em pacientes com o melhor tratamento medicamentoso foi de 59,6% e em pacientes que fizeram a cirurgia metabólica ficou em 69,7%.

Dr. Ricardo Cohen

Para Dr. Ricardo Cohen, cirurgião e autor principal do estudo, o tratamento cirúrgico superou o tratamento medicamentoso quando se trata de perda de peso, controle de açúcar no sangue e qualidade de vida, com um perfil de segurança semelhante aos tratamentos clínicos. Nos pacientes tratados com medicação, 22,5% deles perderam pelo menos 15% do peso, enquanto naqueles que fizeram a cirurgia esse número foi de 90%.

“Esses dados continuam mantendo a cirurgia metabólica por bypass gástrico em Y de Roux, um tratamento relevante para pacientes com diabetes e doença renal crônica”, diz Cohen. “Tudo isso com melhor qualidade de vida e menos medicação que no grupo clínico”, complementa o especialista.