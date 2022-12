SAÚDE – Dezembro Vermelho, mês de acolher para salvar portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS)

O Dr. Marcio Rogério Renzo reforça importância para os cuidados com a Aids e outras doenças infecciosas sexualmente transmissíveis



O primeiro dia do mês de dezembro é dedicado ao “Dia Mundial de Luta Contra a AIDS”, onde os cuidados dedicados a pacientes portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) devem ser intensificados, pela importância que os cuidados com essa patologia, juntamente com as demais doenças infecciosas sexualmente transmissíveis (ISTs).

Dr. Marcio Rogério Renzo



O Dr. Marcio Rogério Renzo lembra que a AIDS foi diagnosticada no início da década de 80 em San Francisco, nos Estados Unidos da América em um grupo específico formado por pessoas do sexo masculino, homossexuais.

Tais pacientes apresentavam as mesmas características: “Sarcoma de Kaposi” (doença que provoca lesões na pele, nos órgãos internos, gânglios e nas membranas de mucosas que revestem a boca, nariz e garganta), pneumonia e deficiência do sistema imunológico. Essas características, hoje, estão relacionadas diretamente ao portador do HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana).

Renzo lembra que a transmissão da AIDS se dá através de várias formas: pelo ato sexual desprotegido, pelo contato sanguíneo (por acidente ou pela utilização de objetos perfurocortantes – por exemplo o compartilhamento de seringas).

“Dia Mundial de Luta Contra a AIDS” – Mês de acolher para salvar



“Até o final de 2021, cerca de 38 milhões de pessoas conviviam com o vírus no mundo, sendo que cerca de 84% dessas pessoas sabiam de sua condição relacionada à doença. Cerca de 6 milhões de pessoas não sabiam da sua condição de doentes. Apesar de ter havido uma redução de 52% na mortalidade da doença desde 2010, somente em 2020, cerca de 690 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS. Ainda segundo a UNAIDS, o mundo poderá enfrentar 7,7 milhões de mortes relacionadas a AIDS nos próximos 10 anos”, alerta o especialista.

A Campanha Dezembro Vermelho foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.504/2017 como forma de gerar mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Previna-se!



COMO SE PREVENIR?

O Dr. Marcio Rogério Renzo diz que normalmente quando falamos em prevenção relacionado ao “sexo seguro”, frisamos o uso da camisinha, porém as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) há diversas outras formas que são mais efetivas para o controle dessas infecções, como:

– Usar preservativos;

– Vacinar-se contra a hepatite A (HAV), hepatite B (HBV) e HPV;

– Testar regularmente para a presença de HIV e outras ISTs;

– Tratar todas as pessoas vivendo com o HIV;

– Realizar exames preventivos para o câncer de colo uterino;

– Realizar a profilaxia pré-exposição, quando indicado;

– Realizar a profilaxia pós-exposição, quando indicado;

– Conhecer e ter acesso à anticoncepção e concepção, dentre outras.

Procure um profissional habilitado e tire suas dúvidas. Lembrando, a prevenção é sempre melhor que o tratamento!