Saúde, beleza e bem-estar faturam quase R$10 bilhões no 3º trimestre de 2021 no Brasil

Após a pandemia, o setor teve uma boa recuperação

O segmento de saúde, beleza e bem-estar é um dos maiores do mundo, chegando a faturar milhares de reais. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Franchising (ABF), em parceria com a empresa de pesquisas AGP, revelou que o último trimestre de 2021 foi extremamente positivo para o setor no Brasil, em comparação com os trimestres anteriores.

Os dados mostraram que o faturamento no 3º tri de 2019 foi de R$ 47,203 bilhões, passou a R$ 43,954 bilhões no ano passado e chegou a R$ 47,385 bilhões de julho a setembro de 2021. A variação foi de -6,9% de 2019 para 2020 e de +7,8% para 2021. Do 3º tri de 2019 para o 3º de 2021, houve um crescimento de 0,4%. O setor ficou mais estável após o aumento da vacinação e a diminuição de casos de Covid-19.

Segundo dados do Google, a procura por harmonização facial aumentou 250% e 80% o interesse por botox no rosto durante a pandemia

Em 2021, o setor faturou mais de R$ 9,7 bilhões no terceiro trimestre, o que representa um crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período de 2020. Esse índice é 19,8% maior frente a igual período do ano de 2019, antes da pandemia.

Redes ligadas ao segmento também apresentaram crescimento como é o caso das marcas Royal Face, rede de franquias especializada em harmonização facial e corporal a preços acessíveis e a Oral Sin, maior rede de franquias de implantes dentários do País

“O desejo de estar bem consigo cresceu. Além da demanda reprimida, houve uma aceleração digital, que levou muitas marcas ao e-commerce. No período de pandemia, enquanto as empresas não podiam funcionar, a estratégia foi vender serviços com descontos”, disse a diretora da Comissão de Saúde e Beleza da ABF, Danyelle Van Straten.

Em muitos casos se percebeu uma corrida de clientes às clínicas de estética e consultórios dermatológicos em busca de um rosto perfeito e jovial

Um dos fatores que também podem ter contribuído para o aumento nos números foi a permanência prolongada em casa. Isso fez com que as pessoas se observassem mais e tirassem mais selfies para as redes sociais, causando uma vontade em muito de mudanças em vários aspectos estéticos do rosto. A demanda de cirurgias e procedimentos estéticos cresceu e tende a crescer cada vez mais.