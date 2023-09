Sarah Fonseca, a influenciadora que se reinventa como atriz

Empresária e influenciadora revela desafios e descobertas em sua nova jornada profissional

Sarah Fonseca, empresária de sucesso e influenciadora digital de renome, está vivendo uma nova e emocionante jornada profissional, desta vez, como atriz. Após completar um curso de atuação em Paris, a capital francesa, ela está imersa em um novo curso de atuação no Rio de Janeiro, Brasil, onde compartilha suas experiências e aprendizados.

Sarah Fonseca compartilha como a atuação a fez redescobrir suas emoções e identidade

Ao longo de sua carreira como influenciadora, Sarah construiu uma imagem de equilíbrio em todas as áreas de sua vida, cuidadosamente moldada para atender às expectativas de sua audiência. No entanto, ao abraçar a atuação, ela descobriu uma nova liberdade para explorar suas emoções e expressões autênticas.

Empresária fala sobre os contrastes entre sua vida como influenciadora e sua busca pela autenticidade

“Não preciso mais me esconder em uma casca e mostrar uma postura de mulher simpática e forte que eu criei por conta da minha profissão como influenciadora”, compartilha Sarah. “A exposição te faz criar essa casca, a gente fica mais desconfiado, mais cauteloso com quem se expressa e se abre.”

Para Sarah, a atuação não é apenas sobre dominar técnicas de interpretação; é também sobre se descobrir e se conectar autenticamente com as emoções. No entanto, essa jornada de autodescoberta trouxe desafios, pois vai na contramão de tudo que ela praticou durante anos como influenciadora.

“O processo de atriz vai em extremo oposto da carreira de influenciadora e pra mim isso tá sendo um desafio enorme: quando me abrir e quando me ponderar?”, confessa.

Mas para Sarah, essa transformação representa mais do que a complexidade da arte de atuar. É um exemplo de como explorar novas direções pode ajudar a crescer, evoluir e se reinventar a cada dia. Com coragem e determinação, ela está se tornando não apenas uma influenciadora, mas também uma atriz em constante evolução, pronta para enfrentar os desafios de sua nova jornada profissional.