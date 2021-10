Sarah Andrade é a ganhadora da categoria Revelação Digital no Prêmio Jovem Brasileiro

A consultora de marketing e ex-BBB, Sarah Andrade, é a vencedora da categoria ‘Revelação Digital’ da 20ª edição do Prêmio Jovem Brasileiro 2021 .*

O prêmio Jovem Brasileiro 2021 está chegando e com ele uma ganhadora especial na categoria revelação Digital. Sarah Andrade, a consultora de marketing e ex-BBB que conquistou admiração e caiu no gosto do público em geral é a vencedora desta categoria.



O anúncio da vitória de Sarah aconteceu durante uma live transmitida por Guto Melo no YouTube na última terça-feira (5), e revelou os vencedores brasileiros nas 39 categorias do PJB. Além de Sarah, outras personalidades e artistas também foram premiadas, entre elas, Ludmilla, Anitta, Carla Diaz, Ana Clara, Simone & Simaria, Whindersson Nunes, Juliette, Caio Castro e Luan Santana.



Sarah ficou emocionada e agradeceu aos seus fãs. “Esse é um prêmio muito importante do mercado e estou muito feliz pela conquista. É o reconhecimento de tudo que estou fazendo depois do programa e quero agradecer minha família, equipe e, principalmente meus fãs, que são os responsáveis por tudo isso. Esse prêmio é de vocês e para vocês”, agradeceu a loira.

O Prêmio Jovem Brasileiro 2021 está marcado para o dia 28 de outubro. A noite de premiação ocorrerá no Teatro B23, em São Paulo (SP), e contará com a presença dos vencedores em todas as categorias e com um show especial da banda Melim.