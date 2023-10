Saquarema recebe evento histórico da SLS de Skate: A Rota do Street Skate

O município do Rio de Janeiro sedia a etapa qualificatória inédita para o SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros

No dia 5 de novembro, a cidade de Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, será palco de um evento inédito e emocionante para os amantes do skate no Brasil e na América Latina. O SLS Select Series Saquarema 2023, apresentado pela BB Seguros, marcará uma etapa qualificatória crucial para o prestigioso SLS Super Crown World Championship, também apresentado pela BB Seguros. Este evento reunirá os principais skatistas brasileiros, que foram convidados tanto pela SLS quanto pela CBSk (Confederação Brasileira de Skateboarding).

Rayssa Leal, que no passado conquistou o primeiro Super Crown da carreira e Gabryel Aguilar, atleta da Seleção Brasileira de Skate que irá disputar o Select Series

A competição contará com até 30 skatistas no masculino e até 12 no feminino, todos ansiosos para garantir uma vaga na grande final da Liga Mundial de Street Skate, agendada para os dias 2 e 3 de dezembro no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Tanto o SLS Select Series quanto o SLS Super Crown World Championship são promovidos pela 213 Sports, a vertical de esportes do grupo V3A.

Poster do Select Series – Skatistas renomados e jovens talentos competirão pela chance de representar o Brasil na Liga Mundial de Street Skate

O evento qualificatório escolheu como cenário a Turfa Skatepark, localizada no Complexo Esportivo e de Lazer Eldon Armond Bravo, um espaço que se tornou uma opção de lazer popular em Saquarema, especialmente entre crianças e jovens. A prefeitura planeja disponibilizar professores para aulas de skate, promovendo ainda mais o esporte na região.

A competição de skate promete atrair uma multidão de fãs para torcer pelos atletas brasileiros em Saquarema

A prefeita de Saquarema, Manoela Peres, expressou seu entusiasmo em receber a etapa do SLS Select Series, destacando o impacto positivo do evento na cidade. “Assim como no surfe, vôlei, paramotor, futebol e tantos outros esportes em que nossa torcida vibra e se emociona, tenho a certeza de que o skate levará uma multidão de fãs para torcer por cada atleta brasileiro neste evento inédito no país”, afirmou.

Pedro Dau de Mesquita, Co-CEO e Diretor Comercial da 213 Sports, enfatizou a importância do evento para o skate brasileiro. Ele destacou que a escolha de Saquarema como sede foi estratégica, pois a prefeitura tem investido no esporte e na construção de instalações esportivas adequadas para competições nacionais e internacionais. A iniciativa deixará um legado significativo para a cidade e a comunidade do skate.

A competição será disputada por skatistas selecionados de acordo com o ranking nacional da modalidade, membros da Seleção Brasileira de Skate e atletas convidados pela SLS. O julgamento será baseado na “Overall Impression”, avaliando critérios como execução, grau de dificuldade, variedade, constância e fluidez nas voltas/linhas, criatividade e estilo.

Os três primeiros colocados nas categorias feminina e masculina serão premiados em dinheiro, enquanto os vencedores garantirão uma cobiçada vaga para o SLS Super Crown World Championship. Entre os nomes confirmados para o evento estão atletas como Gabryel Aguilar, Lucas Xaparral, Denis Silva, Filipe Ortiz, Kemily Suiara e muitos outros. O lineup completo será anunciado em breve.

O SLS Select Series Saquarema 2023 conta com o patrocínio da Prefeitura de Saquarema e da BB Seguros, com realização e promoção da 213 Sports, homologação da CBSk e parceria de mídia oficial da Cemporcentoskate. As finais do evento serão transmitidas ao vivo no SporTV.

O evento é um marco para o skate brasileiro, oferecendo a oportunidade única de representar o país na elite do skate mundial e

Programação SLS Select Series Saquarema 2023 apresentado pela BB Seguros

Domingo, 5 de novembro

9h/9h10 – Aquecimento eliminatórias (6 pessoas) – Bateria 1 FEM

9h10/10h – Eliminatórias – Bateria 1 (6 pessoas) FEM

10h/10h10 – Aquecimento eliminatórias – Bateria 2 (6 pessoas) FEM

10h10/11h10 – Eliminatórias – Bateria 2 (6 pessoas) FEM

11h10/11h20 – Aquecimento eliminatórias – Bateria 1 (10 pessoas) MASC

11h20/12h35 – Eliminatórias – Bateria 1 (10 pessoas) MASC

12h35/12h45 – Aquecimento eliminatórias – Bateria 2 (10 pessoas) MASC

12h45/14h05 – Eliminatórias – Bateria 2 (10 pessoas) MASC

14h04/14h15 – Aquecimento eliminatórias – Bateria 3 (10 pessoas) MASC

14h15/15h35 – Eliminatórias – Bateria 3 (10 pessoas) MASC

15h35/15h45 – Aquecimento Final – Bateria Única (6 pessoas) FEM

15h45/16h45 – FINAL – Bateria Única (6 pessoas) FEM

16h45/16h55 – Aquecimento Final – Bateria Única (6 pessoas) MASC

16h55/17h55 – FINAL – Bateria Única (6 pessoas) MASC

* Horários sujeitos a alterações

Serviço:

SLS Select Series Saquarema 2023 apresentado pela BB Seguros

Quando: Domingo 5 de novembro, das 8 às 18 horas

Onde: Turfa Skatepark (Rua Cléa de Souza Marques, bairro Turfa, Saquarema/RJ)

Aberto ao público