São Paulo receberá o SLS Super Crown World Championship 2023 apresentado pela BB Seguros

Cidade receberá a grande final da Liga Mundial de Street Skate 2023 nos dias 2 e 3 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera. A venda do primeiro lote de ingressos começa nesta quarta-feira, 27, às 14 horas

A cidade de São Paulo está prestes a receber um dos eventos mais aguardados pelos amantes do skate de todo o mundo. A Street League Skateboarding (SLS) confirmou a realização do SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros no Brasil, pelo segundo ano consecutivo. Esta competição de prestígio, que define o campeão mundial de street skate da temporada, acontecerá nos dias 2 e 3 de dezembro, no icônico Ginásio do Ibirapuera.

O destaque Rayssa Leal

No primeiro lote de ingressos, que teve venda iniciada na última quarta-feira, 27 de setembro, às 14 horas, os preços são acessíveis para os fãs do esporte, com ingressos a partir de R$ 150 no sábado e R$ 200 no domingo, o dia da grande final. Além disso, meias-entradas estarão disponíveis em todos os setores, tornando o evento acessível a um público diversificado. Os ingressos serão exclusivamente vendidos na Ticketmaster, com mais informações disponíveis em www.streetleague.com. Vale destacar que, nos dias 25 e 26 de setembro, ocorrerá a pré-venda exclusiva para clientes da BB Seguros, apresentadora oficial do evento, que garantirá aos clientes um desconto de 30% nos ingressos.

SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros ocorrerá no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, capital nacional do skate

No ano anterior, o Rio de Janeiro foi palco do maior SLS Super Crown World Championship da história, com a presença de aproximadamente 11 mil entusiastas do skate. O destaque ficou por conta da maranhense Rayssa Leal, que conquistou o título inédito, solidificando sua hegemonia no SLS World Championship Tour daquele ano. Para 2023, a expectativa é ainda maior, com a organização esperando receber um número ainda maior de fãs, consolidando o Brasil como um dos principais destinos do skate mundial.

Pedro Dau de Mesquita, Co-CEO e Diretor Comercial da 213 Sports, comemora a oportunidade de trazer novamente o evento para o Brasil: “O público brasileiro é um dos mais apaixonados pelo skate no mundo. As nossas três medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio e a presença de grandes ídolos do nosso país na SLS Championship Tour do ano passado aumentaram de forma expressiva a quantidade de interessados e fãs do skate no Brasil. É um privilégio trabalharmos junto à SLS, AEESB e CBSk na viabilização de mais uma grande final no Brasil.”

Matt Rodriguez, vice-presidente sênior e gerente geral da Street League Skateboarding, destaca a paixão do Brasil pelo skate: “Estamos entusiasmados em anunciar mais detalhes sobre o retorno do Super Crown ao Brasil. O sucesso do Rio de Janeiro no ano passado mostrou a paixão do país pelo skate no cenário global, e estamos entusiasmados em coroar o campeão mundial de 2023 em São Paulo em dezembro.”

Eduardo Musa, presidente da CBSk, ressalta a importância do evento para o skate brasileiro: “O skate institucional e os eventos que representam a cultura do skate devem andar juntos. É um orgulho muito grande para a CBSk poder homologar uma etapa da SLS no Brasil, ainda mais pela importância do Super Crown. É um evento que mexe com o mundo do skate, que todo skatista quer participar e que, ao mesmo tempo, aproxima o público dos ídolos. Todos pontos importantes para que o skate brasileiro continue crescendo e cada vez mais forte.”

Com a expectativa de um evento memorável, São Paulo se prepara para receber o SLS Super Crown World Championship 2023 e coroar o campeão mundial de street skate em grande estilo, em um dos principais cenários do esporte no Brasil.