São Paulo Futebol Clube e Alignmed®️ Brasil firmam parceria inovadora: a nova era tecnológica nas camisetas oficiais

Tecnologia avançada, suporte muscular e correção de postura marcam a colaboração histórica

Em uma parceria que promete redefinir os padrões no mundo esportivo, o São Paulo Futebol Clube e a Alignmed®️ Brasil oficializaram um acordo de licenciamento que vai além das fronteiras do comum. A união, celebrada como um marco para a excelência, tradição e avanços tecnológicos, foi apresentada pelo CEO da Alignmed®️, Dr. Gregory Markarian.

A peça central dessa colaboração é a camiseta postural inovadora, agora a oficial do Tricolor. Mais do que um simples uniforme, essa peça de vestuário incorpora tecnologia avançada que oferece suporte muscular, correção de postura, conforto e alto desempenho. Desenvolvida com base em evidências científicas, essa inovação representa um salto significativo no cenário esportivo.

Dr. Gregory Markarian expressou sua satisfação, destacando o compromisso em fornecer produtos de alta qualidade que impulsionam o desempenho dos jogadores e atletas brasileiros. Essa parceria emocionante promete não apenas elevar o padrão de qualidade no São Paulo FC, mas também marcar uma colaboração duradoura.

Além do impacto no campo, os produtos Alignmed®️ Brasil são conhecidos por melhorar a qualidade de vida de seus usuários no dia a dia. A camiseta postural não é apenas uma peça de roupa, mas uma ferramenta que proporciona melhoria na postura, redução da dor e aumento da atividade muscular.

Com tecnologia patenteada, como os Painéis PowermeshTM ventilados, Mecha de umidade, Proteção antimicrobial e a revolucionária tecnologia NeuroBand®️, os produtos Alignmed®️ Brasil oferecem uma experiência única desde o primeiro contato com o corpo. A NeuroBand®️ trabalha para melhorar o equilíbrio muscular e o alinhamento postural, oferecendo benefícios como aumento da força corporal, melhoria da mecânica dos ombros e redução do desgaste das articulações.

Essa parceria estratégica entre São Paulo Futebol Clube e Alignmed®️ Brasil promete elevar o desempenho esportivo a patamares nunca antes alcançados. Mais do que uma colaboração comercial, é uma união de valores, excelência e inovação que impactará não apenas os jogadores, mas todos os torcedores que buscam o que há de melhor no mundo esportivo.