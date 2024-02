São Paulo brilha em verde, branco e vermelho: 150 anos de imigração italiana

Prédios icônicos e estações de metrô se iluminam para celebrar a rica herança italiana

São Paulo, a cidade que nunca dorme, está prestes a se vestir com as cores da Itália em uma homenagem luminosa aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Uma iniciativa conjunta da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em colaboração com entidades municipais e consulares, promete transformar a metrópole em um espetáculo de luzes verde, branco e vermelho, as cores da bandeira italiana.

A ação, intitulada “Iluminação Especial”, terá início no dia 21 de fevereiro, marcando a data oficial da comemoração da imigração italiana no país, e se estenderá até o dia 28 do mesmo mês. Durante este período, ícones arquitetônicos e culturais de São Paulo, incluindo a Ponte Estaiada Otávio Frias de Oliveira, o Viaduto do Chá, o Pateo do Collegio, e a Biblioteca Mário de Andrade, receberão uma iluminação especial ao cair da noite, revestindo-se das cores da Itália para celebrar essa importante efeméride.

Além dos prédios públicos, o Metrô de São Paulo também participará das festividades, com várias estações recebendo uma decoração luminosa temática. Estações como Trianon-Masp, Sacomã, e Sumaré, entre outras, serão pontos de luz que celebrarão a influência italiana na formação cultural e social da cidade.

Em uma ação que visa não apenas celebrar, mas também promover a cultura italiana, a Setur-SP lançou um concurso entre os municípios do estado. O objetivo é incentivar as localidades a se engajarem na celebração, com a melhor decoração italiana e eventos temáticos sendo premiados com destaque em um guia temático preparado pela Secretaria.

Esta celebração não apenas honra o passado e a contribuição dos imigrantes italianos à sociedade paulista, mas também reforça os laços culturais e afetivos entre Brasil e Itália. A escolha dos prédios e locais a serem iluminados não é aleatória; cada um deles desempenha um papel significativo na história compartilhada entre os dois países, servindo como lembretes luminosos da influência italiana em São Paulo.

A “Iluminação Especial” é mais do que uma homenagem visual; é um convite à reflexão sobre a integração cultural e a diversidade que moldam a identidade paulistana. À medida que a noite cai e as luzes se acendem, São Paulo não apenas brilha com as cores da Itália, mas também com a promessa de manter viva a memória e a influência de seus imigrantes, iluminando o caminho para futuras gerações apreciarem e se inspirarem nesse rico legado cultural.

Serviço

Iluminação Especial

No dia 21/02: Palácio dos Bandeirantes e o prédio da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de S. Paulo)

No dia 23/02: Museu da Imigração.

De 21/02 a 28/02: Ponte Estaiada Otávio Frias de Oliveira; Viaduto do Chá; Pateo do Collegio; Biblioteca Mario de Andrade; Edifício Matarazzo; Monumento às Bandeiras; e o Shopping Light.