São João da Thay celebra formatura da primeira turma da academia de vida

Na última quarta-feira (5), o festival São João da Thay celebrou a formatura da primeira turma da Academia de Vida, um projeto idealizado por Thaynara OG e Ana Paula Xongani. O evento marcou a conclusão de cursos para 80 alunos, abrangendo diversas áreas como projeto de vida, audiovisual, redes sociais, atuação, empreendedorismo, texto de impacto, saúde física e mental, entre outros.

A Academia de Vida tem um objetivo determinado: “O São João da Thay sempre apoiou projetos sociais já existentes por meio das doações, mas eu sempre tive o sonho de ter um projeto próprio voltado para crianças e adolescentes. Além de serem o futuro do nosso país, eles são a parcela mais vulnerável da população, onde os problemas sociais têm um impacto mais intenso, exigindo um cuidado especial,” declara Thaynara OG.

Com a vontade de Thaynara OG de criar um projeto próprio do São João da Thay e fazer mais pelos jovens, nasceu a Academia de Vida, com o propósito de transformar a vida de crianças e adolescentes por meio da educação. A iniciativa é dirigida pela comunicadora Ana Paula Xongani, que trouxe uma equipe de professores dedicados para oferecer aulas de alta qualidade.

Os professores envolvidos no projeto incluem Samantha Almeida, Isaque Mota, Reeh Augusto, Gabriel Sá, Camila Rocha, Heide Vieira, Sarah Aline, Fred Nicácio, Tia Má e Roberta Freitas. Juntos, eles proporcionaram um aprendizado abrangente e multidisciplinar, capacitando os alunos a desenvolverem habilidades essenciais para suas vidas pessoais e profissionais.

A formatura foi um momento de celebração e orgulho, refletindo o impacto positivo da Academia de Vida na comunidade. Este projeto inovador não só oferece conhecimento, mas também inspira e motiva os jovens a perseguirem seus sonhos e contribuírem de maneira significativa para a sociedade.

A visão de Thaynara OG e Ana Paula Xongani em criar um ambiente educacional inclusivo e transformador já mostra resultados promissores. A primeira turma de 80 alunos é apenas o começo de uma iniciativa que promete continuar a crescer e a beneficiar muitos mais jovens no futuro.

A Academia de Vida demonstra como a educação pode ser um poderoso agente de mudança, especialmente para os mais vulneráveis. Ao capacitar crianças e adolescentes, o projeto não só prepara esses jovens para o futuro, mas também fortalece a comunidade como um todo, promovendo um desenvolvimento mais equitativo e sustentável.

O São João da Thay continua a ser um evento significativo, agora com um impacto ainda maior graças à Academia de Vida. A celebração da formatura é um testemunho do compromisso com a educação e o bem-estar das novas gerações, refletindo o verdadeiro espírito de transformação social.