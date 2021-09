Provas de ciclismo do circuito da temporada 2022 passam a se chamar Santander Brasil Ride

Etapas do segundo semestre ainda têm inscrições abertas

O Santander e a Brasil Ride estão ainda mais conectados na retomada do calendário esportivo de ciclismo no País. Após o anúncio, no início deste ano, do patrocínio do Banco à maior prova de mountain bike premium do mundo, as competições do circuito passam a ter concessão de naming rights, tornando-se Santander Brasil Ride até, pelo menos, o final da temporada 2022.

O Santander e a Brasil Ride estão ainda mais conectados na retomada do calendário esportivo de ciclismo no País



Os naming rights da Santander Brasil Ride ganham ainda mais importância por todo o envolvimento do Banco com a prática esportiva, atividades físicas, qualidade de vida e empreendedorismo. Em 2021, o Santander já anunciou uma série de ações conectadas ao ciclismo e a participação junto a Brasil Ride é mais uma delas.



“Estamos cada vez mais próximos do universo do ciclismo, apoiando amadores e profissionais neste esporte que é cada vez mais praticado no País, em pequenas e grandes cidades. Nossas ações incluem patrocínio de ciclovias, construção de bicicletários e de pontos de descanso, disponibilização de seguro e financiamento para equipamentos, além do patrocínio ao atleta de mountain bike Henrique Avancini. A parceria com a Brasil Ride, circuito reconhecido internacionalmente, reforça ainda mais a nossa conexão com a modalidade”, diz Patricia Audi, vice-presidente executiva de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil.

Os naming rights da Santander Brasil Ride ganham ainda mais importância por todo o envolvimento do Banco com a prática esportiva, atividades físicas, qualidade de vida e empreendedorismo



Em 2021, serão sete as provas que passam a contar com os naming rights do Santander: Festival Brasil Ride e Road Brasil Ride, em setembro, Brasil Ride Bahia e Maratona dos Descobrimentos, em novembro, e Diverge Gravel Race, Brasil Ride Espinhaço e Maratona do Cipó, as três realizadas no mês de dezembro.

“Estamos muito felizes em fazer mais este anúncio, que só comprova o quanto o ciclismo no País está em crescimento, bem como o nosso Tour Brasil Ride. O mercado tem olhado de uma forma diferente para a bicicleta, pois sabe que é uma solução única de mobilidade e sustentabilidade no momento que vivemos. Não escondo o imenso orgulho que para nós é ter um dos maiores bancos do mundo, que já foi reconhecido mundialmente como o mais sustentável pelo Índice Dow Jones, como nosso parceiro”, comemorou Mario Roma, fundador da Brasil Ride.

Em 2021, o Santander já anunciou uma série de ações conectadas ao ciclismo e a participação junto a Brasil Ride é mais uma delas



Confira as datas de cada prova da temporada:

Road Brasil Ride – 12 de setembro, em Pardinho (SP);

Brasil Ride Bahia – 7 a 13 de novembro, Porto Seguro (BA) e Guaratinga (BA);

Maratona dos Descobrimentos – 13 de novembro, em Arraial d’Ajuda (BA);

Diverge Gravel Race – 4 de dezembro, em Botucatu (SP);

Brasil Ride Espinhaço – 14 a 18 de dezembro, em Conceição do Mato Dentro (MG);

Maratona do Cipó – 18 de dezembro, em Conceição do Mato Dentro (MG).

Com exceção da prova Brasil Ride Bahia, as inscrições estão abertas via http://www.brasilride.com.br/



Santander e Ciclismo 2021

O Santander anunciou diversas ações para ampliar sua atuação e democratizar o acesso ao ciclismo, categoria crescente no Brasil como prática esportiva, mobilidade urbana, atividade física e empreendedorismo.

Entre as iniciativas de destaque do Banco que acontecem a partir deste ano, está a criação do Seguro de Vida Ciclista Santander, um programa voltado a clientes do Banco com vantagens exclusivas em serviços médicos especializados, proteção em provas e viagens. O Banco pretende ainda aumentar o Financiamento Bike Santander, projeto que visa adquirir desde bicicletas de base a bikes competitivas, para democratizar ainda mais o acesso.