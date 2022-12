Santana do Paraíba e Balneário Camboriú são premiadas desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade

Evento do Grupo Bandeirantes avaliou e premiou os municípios com melhores práticas no país



O Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila concluíram, na noite de quarta-feira (30), a premiação do Band Cidades Inteligentes. Ação que premia as melhores práticas de gestão pública no país.

De acordo com os responsáveis, A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Áquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

Em sustentabilidade as premiadas foram: Santa Terezinha do Itaipu (PR) com menos de 30 mil habitantes; Igrejinha (RS) entre 30 e 100 mil habitantes e Balneário Camboriú (SC) com mais de 100 mil habitantes. Já em desenvolvimento socioeconômico e ordem pública as vencedoras foram: Barra Funda (RS) com 30 mil habitantes; Timbó (SC) entre 30 e 100 mil habitantes e Santana do Parnaíba (SP) com mais de 100 mil habitantes.