Santa Sara Kali: A Santa dos Desesperados e Desamparados

Em uma entrevista exclusiva, a psicanalista e especialista em espiritualidade, Kelida Marques, compartilha a rica história e a profunda devoção a Santa Sara Kali, conhecida como a padroeira do povo cigano. Celebrada anualmente no dia 24 de maio, Santa Sara Kali é uma figura central na espiritualidade e cultura cigana. Seu nome, que significa “a negra” em referência à sua pele escura, reflete a inclusão e a diversidade dentro da fé cigana.

Especialista destaca a importância da santa cigana e sua celebração anual no dia 24 de maio

Kelida Marques explica que a ligação entre Santa Sara Kali e os ciganos remonta a antigas tradições e lendas. Uma das histórias mais conhecidas é que Sara era uma serva de Maria Madalena. Fugindo da perseguição na Palestina, Maria Madalena, junto com outras duas Marias, desembarcou na costa sul da França. Em Saintes-Maries-de-la-Mer, Sara ajudou as santas, sendo posteriormente acolhida como uma delas por sua devoção e bondade.

Kelida Marques, especialista em espiritualidade, conta como a padroeira cigana inspira devoção mundial

“Anualmente, milhares de pessoas, incluindo ciganos de várias partes do mundo, se reúnem em Saintes-Maries-de-la-Mer para a festa de Santa Sara Kali,” afirma Kelida. “Estima-se que cerca de 25.000 pessoas participem das celebrações, que incluem procissões, missas e rituais em homenagem à santa.” Essas celebrações são um testemunho da fé e da união da comunidade cigana, refletindo a importância de Santa Sara como protetora e intercessora.

Kelida, que é uma devota fervorosa de Santa Sara Kali, realiza uma noite de oração dedicada à santa todos os anos no dia 24 de maio. Em 2023, ela visitou a igreja de Santa Sara em Saintes-Maries-de-la-Mer, fortalecendo ainda mais sua fé e conexão espiritual com a padroeira cigana. Além disso, Kelida é dirigente do Templo Maria Madalena, localizado no bairro de Água Fria, na zona norte de São Paulo, onde conduz diversas atividades espirituais.

Neste ano, no dia 24 de maio, a partir das 20h, Kelida conduzirá uma corrente de oração dedicada a Santa Sara Kali no Templo Maria Madalena. Esta noite especial de oração é uma oportunidade para devotos e simpatizantes se unirem em fé e gratidão, buscando as bênçãos e a proteção de Santa Sara. A corrente de oração será transmitida online através das redes sociais, permitindo que pessoas de diferentes lugares possam participar e sentir a energia de devoção e espiritualidade.

Kelida Marques, aos 11 anos, foi iniciada na leitura do baralho cigano por uma cigana de um acampamento local, experiência que aprofundou sua conexão com a espiritualidade e moldou seu destino. Hoje, ela ministra palestras e cursos, compartilhando seu conhecimento e ajudando outros a se conectarem com sua própria espiritualidade.

Para aqueles que desejam participar da corrente de oração online, Kelida disponibilizou os links em suas redes sociais, promovendo uma celebração inclusiva e global em homenagem a Santa Sara Kali, a santa dos desesperados e desamparados.