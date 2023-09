Sangramento menstrual anormal? Saiba como identificar miomas

Dr. Alexandre Silva e Silva explica os sinais de alerta e a importância da detecção precoce

Apesar de poder ser assintomático, um dos principais sintomas dos miomas é o sangramento menstrual excessivo, afirma o especialista em ginecologia e obstetrícia, Dr. Alexandre Silva e Silva.

Dr. Alexandre Silva e Silva orienta sobre os sintomas que podem indicar a presença de miomas

Os miomas são tumores que se desenvolvem devido a alterações nas células tronco da musculatura uterina e pela deposição desorganizada de matriz extracelular formando nódulos que respondem aos estímulos do estrogênio produzido pelos ovários, prejudicando bastante a qualidade de vida das pacientes e podendo atingir cerca de 80% das mulheres em idade fértil, de acordo com levantamento da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

No entanto, existem tratamentos que podem ajudar a resolver esse problema, mas para isso é necessário uma detecção precoce, que na grande maioria das vezes, pode ser feita através da observação de alguns sintomas, explica o especialista em ginecologia e obstetrícia, Dr. Alexandre Silva e Silva.

“É fundamental estar atenta aos primeiros sintomas, como a alteração do fluxo menstrual com o aumento do número de dias e volume de sangue. Alterações em exames ultrassonográficos de rotina apresentando diagnóstico de miomas também devem ser valorizadas. Diagnosticar o problema nos primeiros estágios da doença ajuda a aumentar a eficiência dos tratamentos para preservação uterina, evitando abordagens mais invasivas e radicais, como a cirurgia para retirada do útero”.

“Existem diversos sintomas que podem indicar a presença de um mioma, como dores abdominais, aumento do volume abdominal, dores durante relações sexuais, desregulação do fluxo urinário e até mesmo intestino preso, mas um dos mais frequentes é o sangramento excessivo durante a menstruação”, afirma Dr. Alexandre Silva e Silva.

Quando a menstruação é um sintoma de miomas?

“Quando ela muda de padrão. Uma mulher que sempre teve um fluxo com duração de 5 dias com volume de sangue, por ela considerado normal e de repente percebe que seu fluxo passou a durar 7 dias com uma quantidade de sangue aumentada (levando a necessidade de aumentar no número e características dos absorventes utilizados), devemos suspeitar de miomas. Sangramentos de coloração escura (marrom) fora do período menstrual, também podem ser um sintoma de mioma”.

“Ao identificar esses sintomas é fundamental se consultar com um ginecologista, mas como em alguns casos os miomas podem ser assintomáticos deve-se sempre realizar os exames de rotina para garantir um diagnóstico precoce e, consequentemente, um melhor tratamento”, ressalta o Dr. Alexandre Silva e Silva.