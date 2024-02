Sandro Cesar quebra barreiras: o primeiro boiadeiro a embalar o Carnaval de Salvador

Cantor sertanejo surpreende ao trazer a autenticidade do campo para a folia baiana

Em uma ousada quebra de tradição, o Carnaval de Salvador se prepara para receber um novo protagonista em sua história de sucesso. Sandro Cesar, conhecido como o “boiadeiro” do sertanejo, está prestes a se consagrar como o primeiro artista desse gênero a se apresentar nos tradicionais trios elétricos da folia baiana.

Natural do interior de Minas Gerais, filho de pais trabalhadores, Sandro iniciou sua jornada como vendedor de pão, até ser lançado em 2009 por Marlene Mattos. Desde então, suas músicas, como “Gado Romântico”, “Aposentei a Sela” e “Socada”, acumularam milhões de visualizações nas redes sociais, consolidando-o como um fenômeno do sertanejo.

Em entrevista exclusiva, o boiadeiro expressou sua emoção ao realizar um sonho que parecia distante durante sua juventude simples. “Cantar em um trio elétrico no Carnaval de Salvador é mais que um sonho, é uma realização. Vou levar a autenticidade do boiadeiro para as ruas, com muito sertanejo eletrônico e até mesmo axé”, afirmou Sandro Cesar.

Com cinco apresentações agendadas no Circuito Barra Ondina no Bloco Jake, o cantor promete uma mistura de estilos que promete agradar a todos os foliões. Além dos sucessos do sertanejo, ele prepara homenagens à cidade, mostrando sua versatilidade musical.

A ousadia de Sandro Cesar marca um novo capítulo na diversidade musical do Carnaval de Salvador, evidenciando que a festa vai além das fronteiras do axé. Com a promessa de levar a cultura do interior para o asfalto soteropolitano, o boiadeiro se prepara para encantar a Bahia e conquistar ainda mais fãs em todo o Brasil.