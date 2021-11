Apresentadora de TV Sandra Garcia será mestre de cerimônias da São Paulo Oktoberfest

Sandra se destacou como apresentadora de televisão, no SBT comandou o Programa Turismo e Aventura, na HBO

A atriz e modelo Sandra Garcia vai apresentar as principais atrações da São Paulo Oktoberfest e abrilhantar ainda mais o festival que acontece de 25 de novembro a 12 de dezembro (quinta-feira a domingo) na inédita Vila Alemã, no Brooklin, em período posterior ao tradicional, para acompanhar a evolução da vacinação no Estado e no País, seguindo todos os protocolos de saúde.

Sandra se destacou como apresentadora de televisão, no SBT comandou o Programa Turismo e Aventura, na HBO, apresentou o TV Break no canal Cinemax, além de apresentação de diversos festivais renomados de música e cinema, atuação em novelas, documentários, trabalho como modelo e palestrante, sempre participando de projetos grandiosos na área de comunicação.

“Nesse importante momento de retomada dos eventos que sempre foram o diferencial da nossa cidade, sinto-me honrada pelo convite para participar dessa grande festa que vai encher nosso coração de emoção. Está tudo sendo preparado com muito carinho e cuidado para proporcionar momentos inesquecíveis à toda família, espero todos lá”, convida Sandra.

Serão mais de 60 atrações entre shows musicais nacionais, entre eles de Tiago Abravanel, Paulo Ricardo, Sambô, Queen Experience, a música eletrônica do Duo Cat Delears e de bandas típicas, delícias da gastronomia germânica, com 60 opções diferentes de pratos para os visitantes, sendo 25 pratos típicos assinados pelo renomado chef Werner Rotzinger.

“A São Paulo Oktoberfest marca neste ano a retomada dos grandes eventos de entretenimento da capital. Vamos proporcionar uma diversão segura e de qualidade para toda a família e ao mesmo tempo voltar a celebrar a alegria e a amizade entre a comunidade alemã e brasileira, seguindo todos os protocolos sanitários”, comenta Walter Cavalheiro Filho, fundador da São Paulo Oktoberfest.

A realização do festival alemão neste ano, em um período posterior ao tradicional, em outubro, buscou acompanhar a evolução da vacinação no Estado e no Brasil, e garantir assim maior segurança e diversão para os visitantes.