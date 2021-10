’’Naturalmente eu entendi que eu queria ser atriz’’, conta Samya Pascotto, protagonista de um dos sucessos da Netflix

A atriz que participou da novela das 7 da Rede Globo, também participará da série ‘Sentença’ na Amazon Prime Vídeo

Samya Pascotto é uma das protagonistas de Carnaval, sucesso da Netflix! Ela agora tem um novo longa-metragem para estrear, Amarração do Amor, no qual um casal de religiões diferentes se apaixona.

O filme estreou nos cinemas nesta última quinta-feira (14)



Os personagens Bebel (Samya) e Lucas (Bruno Suzano) vão se casar, mas são de religiões diferentes: ela é judia e ele é umbandista. Mal sabem eles que a religião vai ser um ponto de discórdia entre as famílias. O filme estreou nos cinemas nesta última quinta-feira (14).

Samya fez sua estreia na TV em Sangue Bom, novela das 7 da Rede Globo. Recentemente, ela esteve no elenco da série global ”Todas As Mulheres do Mundo”.

A atriz também fará uma série policial para uma grande plataforma de streaming. Ela será uma investigadora, que precisa lidar com uma série de assassinatos.

Samya deu uma entrevista exclusiva para o Jornal de Brasília e contou que também escreve e tem como objetivo desenvolver esses trabalhos. Confira:



-Quando você começou a atuar e por qual motivo quis seguir carreira?

Eu comecei a fazer teatro porque estudava em uma escola “colégio Batista brasileiro” que muito diferente da maioria, levava a arte muito em consideração. Íamos muito ao teatro com o colégio, e eles tinham na grade curricular para além da “aula de artes” obrigatória, um horário em que o aluno podia escolher se queria fazer “teatro”, ou “canto”, “flauta” ou “desenho”… eu sempre fazia “desenho” porque gostava muito, mas um ano eu faltei na semana que tínhamos que dizer nossa escolha e acabei ficando sem vaga.

Só sobrou o teatro. Fui torcendo o nariz, e descobri uma paixão. Sou muito grata a essa escola que me proporcionou uma experiência que talvez eu nunca tivesse estrado em contato e que mudou minha vida.

Depois comecei a fazer teatro fora e aí eu só pensava nisso. Naturalmente eu entendi que eu queria ser atriz.

Como foi a experiência de participar do filme?

Foi desafiadora. Gravamos esse filme em 2018 em época de eleição. Foram meses bastante difíceis e tensos. Ter uma equipe amorosa fez muita diferença para conseguirmos instaurar um

clima de leveza. Fiz grandes amigos nesse set que levo por perto até hoje.

Quais os próximos planos para o futuro?

Das coisas que posso dizer é que ainda tenho uma série para estrear, mas ainda não sei quando será. Mas tenho muitos planos. Estou começando uma fase nova na minha vida, fazendo e escrevendo meus próprios projetos. Não posso dar muitos detalhes, mas estou animada.