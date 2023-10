Samuel Oliveira: o visionário que transformou a gestão do concreto

Fundador da TopCon compartilha como desenvolveu soluções completas e inovadoras para a construção civil

Em quase duas décadas de atuação no mercado da construção civil, a Topcon se destaca como uma empresa visionária que transformou a gestão do concreto no Brasil. Samuel Oliveira, fundador e CEO da Topcon, tem sido a força motriz por trás dessa revolução, buscando constantemente formas de desenvolver soluções completas com a mais alta tecnologia para a gestão do concreto.

Atualmente, a Topcon gerencia mais de 1 milhão de metros cúbicos de concreto mensalmente e atinge um faturamento anual de mais de 4 bilhões de reais para seus clientes. Além disso, a empresa rastreia mais de 4 mil veículos diariamente com uma solução única no segmento e possui um faturamento próprio de 15 milhões de reais.

Automatização de processos gera aumento na velocidade, produtividade e qualidade na produção de concreto

O surgimento das soluções da Topcon foi impulsionado pela necessidade de otimização de custos e gerenciamento no mercado de concreto. Antes disso, as concreteiras enfrentavam desafios significativos, tendo que dividir orçamentos e investir em ferramentas diversas de diferentes fornecedores. Samuel Oliveira identificou essa lacuna e decidiu preenchê-la, oferecendo agilidade e economia para esse nicho específico. A Topcon foi anunciada como a empresa que desenvolveria soluções integradas para atender 360º as reais demandas do mercado.

Empresa alia expertise em concreto com soluções de software e hardware, promovendo a evolução do setor

O maior desafio enfrentado foi o desenvolvimento de uma solução completamente nova a partir do zero, uma vez que não havia nada semelhante no mercado. O objetivo era criar tecnologias que pudessem ser usadas individualmente ou em conjunto, reduzindo o investimento em diversos fornecedores e, assim, diminuindo custos para as concreteiras.

Samuel Oliveira dedicou três anos imerso na primeira concreteira a adotar sua nova solução. O resultado foi a superação do maior desafio em 2009, quando a Topcon lançou um produto revolucionário, mesmo com recursos tecnológicos limitados na época.

A Topcon começou como um produto de tecnologia própria, mas após várias transformações ao longo dos anos, agora mais de 1 milhão de metros cúbicos de concreto passam por sua gestão todos os meses. Até 2020, a empresa ainda era tímida no mercado, mas o potencial de lucro e a capacidade de reduzir custos para as empresas atendidas levaram Samuel a criar novas soluções e desenvolver novas tecnologias a partir de sua vasta experiência.

A empresa concentrou-se em aprimorar suas soluções digitais e, nos últimos dois anos, cresceu incríveis 200%. Em tempos de crise econômica, a Topcon se tornou uma parceira essencial, reduzindo consideravelmente os custos de seus clientes e proporcionando mais segurança, autonomia, agilidade e assertividade na tomada de decisões na gestão das concreteiras.

A automação dos processos resultou em um aumento na velocidade, produtividade e qualidade na produção e entrega de concreto, superando as expectativas de satisfação dos clientes e atendendo ao alto nível de exigência do mercado da construção civil. Samuel Oliveira reflete: “Nós entendemos a realidade das concreteiras de ponta a ponta e impulsionamos a evolução desses negócios com tecnologia e inovação”.

A Topcon continua seu crescimento exponencial, registrando uma média de crescimento anual superior a 50%. Para 2024, a expectativa da empresa é deter mais de 50% do market share do concreto nacional e atingir um faturamento de R$20 milhões. Com mais de 200 clientes em sua carteira, incluindo grandes players do mercado de construção civil, e presença em mais de 22 estados brasileiros e países do Mercosul, a Topcon é uma verdadeira referência na gestão de concreto e no uso da tecnologia para impulsionar o setor. Samuel Oliveira finaliza afirmando: “Mais de 450 centrais gerenciam suas operações com as nossas soluções”.

A Topcon, com sua expertise em concreto e alta tecnologia em software e hardware, representa uma revolução no mercado da construção civil. A empresa continua a desenvolver soluções que otimizam processos, oferecem praticidade e agilidade em rotinas de trabalho e, acima de tudo, promovem a escalabilidade dos negócios no setor. Para saber mais sobre a Topcon, acesse o site da empresa e descubra como ela está transformando o mercado da construção no Brasil.