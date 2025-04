Samuel Eleotério estreia no Canta Bahia e agita multidão com louvores em ritmo de ‘pagodão baiano’

O cantor Samuel Eleotério participou, pela primeira vez, do festival Canta Bahia, na cidade de Juazeiro (BA). Realizado entre os dias 18 e 19 de abril, o evento reuniu grandes nomes da música gospel e atraiu mais de 30 mil pessoas.

O festival arrecadou cerca de cinco toneladas de alimentos, destinados às ações do programa Juazeiro Sem Fome — parceria entre os governos municipal, estadual e federal.

Participação inédita no Canta Bahia, Samuel é reconhecido pela sonoridade do ‘corinho de fogo’, estilo de música congregacional caracterizado pelo ritmo acelerado e ênfase em temas como a vitória espiritual e libertação.

Em janeiro deste ano, o carioca de 25 anos se tornou o primeiro cantor gospel a ser entrevistado no clássico programa Sem Censura, comandado por Cissa Guimarães e transmitido pela TV Brasil.

Durante a conversa, Eleotério falou sobre o sucesso na internet, alcançado por meio de seus louvores no ritmo do ‘pagodão baiano’ – gênero originado na Bahia que mistura elementos do pagode e axé.

Atualmente, o cantor possui quase 160 mil ouvintes no Spotify e suas redes sociais somam mais de 1 milhão de seguidores.