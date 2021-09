Com chegada da TV The Serif, Samsung amplia categoria Lifestyle

Focada em design, modelo vai além do conceito tradicional de uma TV e chega para elevar a decoração de qualquer ambiente

A Samsung anuncia a ampliação da sua categoria Lifestyle, um dos focos da marca em 2021, com a chegada da TV The Serif, produto que combina design premiado e inovador sob o conceito Incondicionalmente Belo. A TV foi globalmente agraciada com prêmios internacionais de design como o IF (World Design Guide) e o Good Design Award.

A linha Lifestyle já conta com a consagrada The Frame, TV que permite ao consumidor mostrar todo o seu estilo, por ser multifacetada em termos de personalização, com o The Premiere, que faz qualquer ambiente virar um cinema 4K HDR com projeções de até 130” e a The Sero, TV que também funciona na vertical para se encaixar ao conteúdo dos smartphones.

“Certamente, a The Serif marca uma nova abordagem em termos de design para TVs e promete encantar consumidores que buscam um produto de estilo único, que literalmente se enquadra na qualidade ‘Ícone em Design’, para aqueles que realmente apreciam design de interiores”, afirma Guilherme Campos, gerente sênior da divisão de TV e áudio da Samsung Brasil.

A The Serif é uma cocriação da Samsung com os renomados Ronan e Erwan Bouroullec, irmãos franceses eleitos os melhores designers do mundo em diversas ocasiões e foi projetada para ser linda de todos os ângulos, literalmente um design atemporal 360º¹. Seja com o suporte de chão em forma de cavalete ou removendo-o e posicionando a The Serif sob um rack, ela chega ao mercado como uma peça deslumbrante criada para os aficionados por decoração e que almejam compor um cenário ousado com sua televisão.

O fato de possuir Bixby, Alexa e Google Assistente7 em Português integrado promete praticidade ao usuário, que poderá escolher o seu serviço de voz preferido

A The Serif chega ao mercado a partir da primeira semana de setembro com preço sugerido de R$12.499 e será comercializada na loja online da Samsung e na Fast Shop.