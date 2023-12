Samsung Recicla e CRESCER Rotary: parceria voluntária coleta mais de 1 tonelada de eletrônicos em ação sustentável

Ação conjunta entre Samsung Recicla e ONG local atinge marco expressivo na reciclagem de resíduos eletrônicos

Em uma iniciativa voluntária de impacto significativo, o programa de logística reversa da Samsung, conhecido como Samsung Recicla, uniu forças com a ONG CRESCER Rotary, sediada em São Paulo, para realizar uma ação de coleta de resíduos eletrônicos que ultrapassou a marca impressionante de 1.4 toneladas em apenas um mês.

O diferencial deste ano foi a abordagem inovadora da coleta, transformada em uma gincana envolvendo grupos de jovens da CRESCER Rotary. Divididos em equipes coloridas – verde, vermelho e amarelo – os alunos receberam treinamento em educação ambiental da Samsung e do parceiro de logística reversa. O desafio era claro: engajar a comunidade no descarte apropriado de resíduos eletrônicos, destacando os impactos positivos dessa prática na natureza.

O formato de competição prometia prêmios atraentes para a equipe com a maior arrecadação de eletrônicos em quilogramas. Além de fones de ouvido sem fio da linha Galaxy Buds, mochilas e squeezes personalizados para cada membro do time vencedor, a ONG seria contemplada com um projetor Freestyle e uma Sound bar da Samsung para melhorar a infraestrutura de suas salas de aula.

As coletas incluíram itens de pequeno porte na sede da ONG, enquanto os jovens também se mobilizaram para coletas em domicílio de eletrodomésticos e outros itens volumosos. O resultado final foi uma incrível tonelada de resíduos eletrônicos coletados na comunidade, culminando em um evento especial de premiação marcado para 6 de dezembro no CRESCER Rotary.

Além da conquista quantitativa, a ação deixou um legado simbólico com a criação do ‘Jardim Samsung’. Durante os encontros, os participantes uniram esforços para estabelecer um espaço dedicado, que servirá como um lembrete constante da importância da sustentabilidade e do engajamento comunitário.

Luiz Xavier, diretor sênior de Customer Service da Samsung Brasil, destaca a importância da ação conjunta: “Por meio do Samsung Recicla, incentivamos as pessoas a descartarem resíduos eletrônicos de forma correta. Fazer isso em uma ação voluntária junto ao CRESCER Rotary é ainda mais significativo, pois estamos nos unindo em prol de um planeta mais saudável para todos, incluindo as novas gerações”.

Esta colaboração não é uma novidade para a Samsung, que já havia realizado ações semelhantes no passado. A empresa reforça seu compromisso com a sustentabilidade e convida a todos a conhecer mais sobre o programa de logística reversa Samsung Recicla em sua página oficial.